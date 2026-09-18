Circular con un patinete eléctrico sin registro ni seguro podría sancionarse con hasta 1.220 euros, según OCU

Archivo - Usuarios de patinetes eléctricos a un mes de la entrada en vigor de la normativa que regula su uso. A 1 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Algo más de un mes tras la entrada en vigor de la nueva normativa que regula en la ciudad de - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que circular con un patinete eléctrico sin registro ni seguro podría sancionarse con hasta 1.220 euros.

Así lo ha recordado la organización en un comunicado en el que ha alertado de que de los más de 4 millones de patinetes eléctricos que están en circulación, 140.000 estaban registrados a fecha de abril.

La entidad ha indicado que circular con un patinete no registrado, y por lo tanto no asegurado, conlleva una sanción económica de entre 202 y 610 euros por falta de inscripción en el Registro de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Con el mismo importe se sanciona el no tener el patinete cubierto por un seguro obligatorio y con entre 250 y 800 euros si no estuviera en vigo). "Dos sanciones que, sumadas, podrían suponer el pago de hasta 1.220 euros y que supondrían, además, la inmovilización y la posible retirada a depósito en las instalaciones municipales", ha explicado.

En caso de accidente, el coste de asumir la responsabilidad civil sin estar asegurado puede superar los 200.000 euros e incluso 500.000 euros si se hubieran causado lesiones graves. "No es un riesgo menor", ha manifestado, para después añadir que, según la Fundación Mapfre, en 2024 hubo 396 accidentes en los que estuvo involucrado un patinete eléctrico, con el resultado de 240 heridos y 14 personas fallecidas.

OCU ha apuntado que la tasa del registro en la DGT cuesta 8,67 euros si el patinete está certificado, mientras que la prima de una buena póliza tiene un coste de entre 60 y 160 euros al año, según un estudio propio.

Ha recordado que aunque se admite la conducción de este tipo de vehículos a partir de los 15 años y no requiere carné de conducir, está prohibido transportar a un pasajero, una infracción con una multa de 100 euros.

Del mismo modo, está prohibido circular por las aceras o sin casco a partir del próximo 1 de octubre, infracciones sancionadas con otros 200 euros cada una. Si se circula de noche o con poca visibilidad por circunstancias climatológicas, debe llevarse un elemento luminoso o reflectante y, desde el 1 de octubre de 2027, será obligatorio llevar las luces encendidas de forma permanente, tanto de día como de noche.