Clabe y Comunicando Futuro firman un convenio para reforzar la calidad informativa y apoyar a los profesionales

El presidente de Clabe, Arsenio Escolar, y el presidente de la Fundación Comunicando Futuro - Alejandro Echevarría, Alejandro Echevarría Estivariz, firman un acuerdo de colaboración en el Ateno de Madrid. - CLABE

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Club Abierto de Editores (Clabe) y la Fundación Comunicando Futuro - Alejandro Echevarría han firmado un convenio de colaboración para impulsar iniciativas conjuntas orientadas a "reforzar la calidad informativa, promover la innovación y apoyar a profesionales y empresas del sector editorial y de la comunicación".

Según han informado este martes, han firmado el acuerdo en el Ateneo de Madrid el presidente de Clabe, Arsenio Escolar, y el presidente de la Fundación Comunicando Futuro - Alejandro Echevarría, Alejandro Echevarría Estivariz.

En este escenario, la alianza también busca generar "espacios de reflexión y colaboración frente a fenómenos como la desinformación, así como visibilizar proyectos y buenas prácticas que favorezcan una sociedad mejor informada".

El presidente de Clabe, Arsenio Escolar, ha asegurado que la organización "mantiene firme su compromiso con la transparencia, la ética informativa y la consolidación de un periodismo que sirva a la democracia, en una etapa en la que la verdad requiere del compromiso y la protección de todos".

Por su parte, Alejandro Echevarría ha dicho que la desinformación "desafía a todos, por eso es imprescindible sumar esfuerzos". "Desde la Fundación creemos que solo el diálogo y la cooperación entre medios, instituciones y ciudadanía permitirán construir soluciones reales basadas en el consenso y recuperar la confianza informativa", ha apuntado.