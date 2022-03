La CNMC pide a la RFEF que valore las ofertas por los derechos de la Copa del Rey "de acuerdo a criterios objetivos"

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado un informe en el que analiza las condiciones propuestas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para comercializar los derechos de emisión en España y Andorra de la Copa del Rey.

En dicho informe, la Comisión recomienda a la Federación "preservar los principios de publicidad, transparencia, competitividad y no discriminación en el proceso de adjudicación de los derechos, de forma que las ofertas se valoren de acuerdo a criterios objetivos y se reduzca la discrecionalidad de la RFEF".

Asimismo, aconseja a la institución deportiva "garantizar un procedimiento de adjudicación competitivo, que permita la mayor participación posible de licitadores, dentro de distintos lotes y opciones".

No incluir facultades, reservas o titularidad de derechos no atribuidos por el Real Decreto-ley 5/2015 y no imponer obligaciones comerciales relativas a las decisiones de publicidad de los adjudicatarios que resultan injustificadas y contrarias al principio de libertad de empresa son otras de las recomendaciones de la CNMC.

En este contexto, el organismo regulador insta a la RFEF a establecer "una duración de los contratos adecuada a los principios y a las normas de competencia, y, en consecuencia, eliminar la opción de que se pueda ofertar por cuatro y/o cinco temporadas".

Estos informes se emiten en virtud del artículo 4 del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional. Este exige a las comercializadoras solicitar a la CNMC un informe previo sobre las condiciones de comercialización propuestas.