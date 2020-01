Colectivos LGTBI piden al Gobierno "blindar" los contenidos de diversidad afectivo-sexual en la ley educativa

Publicado 23/01/2020 13:36:52 CET

Diversas organizaciones manifestarán su rechazo al 'pin parental' este jueves con una concentración en el barrio de Chueca de Madrid

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Colectivos LGTBI han pedido al Gobierno "blindar" los contenidos curriculares sobre diversidad afectivo-sexual en la ley educativa frente al "veto parental", y así se lo pretenden solicitar personalmente a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, a la que han solicitado una reunión para abordar este asunto.

Según la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), los talleres sobre diversidad que se imparten como actividades complementarias no llegan a todos los centros educativos, y este tipo de contenidos no se trabajan "de forma transversal" en las clases a pesar de que lo establezca la propia Ley Orgánica de Educación, asegura esta organización.

"Nos encontramos con un incumplimiento, un agujero dentro del ámbito educativo", ha afirmado el secretario de Organización de la FELGTB, Loren González, este jueves en una rueda de prensa en Madrid compartida por diversas organizaciones que rechazan el 'pin parental' que promueve Vox y exige en comunidades como Andalucía o Murcia, donde ya está implantado, para prestar su apoyo a los presupuestos autonómicos.

"Estos contenidos se deberían dar de manera transversal en clase, y no está ocurriendo, por lo que los centros tienen que recurrir a las organizaciones que conocen la materia, aunque a veces trabajemos de forma muy precaria y con muy pocos recursos", ha explicado este portavoz de la FELGTB, que califica los contenidos de diversidad como fundamentales para la educación integral de los escolares.

En ese sentido, ha señalado también su necesidad para defender a "las personas LGTBI que están en todas las aulas" y que son las principales víctimas del acoso escolar. "La 'LGTBIfobia' es la principal causa de este acoso, que sobre todo sufren las personas 'trans': el 60% de ellas han sufrido ese tipo de violencia en el ámbito educativo", ha asegurado Loren González.

"El mensaje que se está lanzando ahora mismo es peligrosísimo. Se está señalando a estos jóvenes como personas raras a las que no se tiene que defender", ha añadido aludiendo a los promotores del 'pin parental', que exigen que las familias tengan la prerrogativa de impedir que sus hijos acudan a talleres como los que imparten voluntarios del colectivo COGAM en decenas de centros educativos de la Comunidad de Madrid.

APOYO "MASIVO" DE LAS FAMILIAS

"Todos los elementos de los talleres son curriculares y aparecen en la LOMCE -Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, aprobada en 2013 por el Partido Popular- por mucho que algunos se empeñen en difamar, y siempre se imparten con la asistencia de un director, profesor o persona responsable del centro", ha defendido José Vela, técnico de educación de COGAM.

Desde este colectivo también se ha reclamado "ayuda" de la administración educativa para que los contenidos de diversidad afectivo-sexual se impartan en clase "de manera sistemática y oficial", porque reconocen que no son capaces de responder a todas las peticiones de los centros: "El año pasado hubo lista de espera y no llegamos a todos los centros educativos que nos pedían los talleres".

Sin embargo, desde COGAM admiten que campañas a favor del 'pin parental' como la que emprendió el pasado mes de septiembre la organización Hazte Oír en miles de centros de toda España está repercutiendo en la demanda de los talleres.

"Amedrentar y engañar está teniendo un efecto negativo en la decisión de los centros que quieren ofrecer una educación completa a sus estudiantes", ha expuesto, aunque incide en que el apoyo de las familias a estos talleres es "masivo".

"La inmensa mayoría quieren que sus hijos tengan la mayor información posible. Sucede al igual que con el acoso escolar, que lo protagonizan el 1% de los estudiantes, pero tiene una repercusión muy grande. Con los padres sucede exactamente lo mismo", según este responsable de educación de COGAM.

CONCENTRACIÓN EN MADRID

En la rueda de prensa han participado también Amnistía Internacional, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA), que apoyan la concentración convocada este jueves en Madrid, en la plaza Pedro Zerolo del barrio de Chueca, contra el 'pin parental'.

Desde Amnistía Internacional, Carlos Sanguino ha calificado de "inaceptable" la posibilidad de que las familias veten contenidos relacionados con la diversidad porque "forman parte del derecho a la educación" de sus hijos. "Estos talleres pueden cambiar la vida de las personas que están sufriendo acoso escolar", ha argumentado, proclamando que "ser padre o madre no permite transmitir prejuicios a sus hijos".

En esa línea se ha expresado Carmen Morillas, portavoz de CEAPA. "Nuestros hijos tienen derechos desde que nacen, y les inscribimos en el registro civil, no en el registro de la propiedad", ha dicho recordando que la escuela debe ser "un lugar de acogimiento e inclusión".

Por su parte, Paula Guisando de CCOO ha denunciado que los promotores del 'pin parental' cuestionan con esta medida la labor docente. "Los profesores no son seleccionados por criterios ideológicos sino por un duro proceso donde hay que demostrar aptitudes", ha recordado, animando a los docentes a "no amedrentarse y movilizarse" contra lo que considera "un debate artificial" porque en los centros, en su opinión, "no existe en absoluto esa desconfianza" ante los contenidos que se imparten en clase.