Colectivos trans piden a Igualdad no aceptar del PSOE una ley que excluya a menores, personas no binarias y migrantes

A la espera de que la norma pueda ser aprobada por el Gobierno se han reunido con el Ministerio del ramo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Plataforma Trans, Euforia Familias Trans-Aliadas y No Binaries España han pedido este martes al Ministerio de Igualdad, durante la reunión de la mesa de trabajo que el departamento de Irene Montero mantiene con los colectivos, que no acepte en las negociaciones con el PSOE una Ley Trans que excluya a los menores del colectivo, ni a las personas no binarias, ni a los migrantes.

Las entidades que han participado en esta mesa de trabajo han mostrado su preocupación por las informaciones que indican que la futura Ley Trans podría recoger que los menores de 14 años deben acudir a la vía judicial para ver reconocido su sexo registral.

A su juicio, esto sería "no solo un terrible retroceso", porque muchos registros civiles en distintas ciudades están permitiendo el cambio registral de sexo en menores, sino que también sería "contrario a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2019" que reconoce "el derecho inalienable y constitucional de los menores al cambio de nombre y sexo".

También iría en contra de la resolución 2048 de la Asamblea del Consejo de Europa, que indica que el trámite de cambio de sexo registral ha de ser un proceso administrativo, sin requisito alguno y sin límite de edad, han apuntado las organizaciones.

UNA LEY CONVERTIDA EN DISCRIMINACIÓN

Del mismo modo, señalan que "no se ha aclarado" si en la norma que se aprobará en el Consejo de Ministros se recogerá la inclusión del reconocimiento del sexo no binario y de las personas migrantes.

"Desde los colectivos trans y de familias pedimos al Ministerio que se mantenga firme, no ceda en la firme defensa que ha venido haciendo de los derechos humanos de las personas trans y no cierre un acuerdo sobre la Ley Trans que deje fuera a una parte irrenunciable del colectivo, que convierta en ley la discriminación", ha declarado la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé.

"No aceptaremos transaccionar con nuestra infancia, personas no binarias, ni migrantes, son personas con nombre y apellidos, sus derechos son derechos humanos, no un subconjunto aparte", ha añadido.

UN RETROCESO "VENDIDO" COMO AVANCE

Por su parte, la presidenta de Euforia Familias Trans Aliadas, Natalia Aventín, ha reconocido que "la decepción de las familias es muy grande" si se confirma la medida que implica a los menores de 14 años.

"Quieren vendernos como un avance un recorte en derechos", ha denunciado, antes de señalar que el proceso que llevó a la sentencia del Tribunal Constitucional y que permitió el cambio registral de sexo y nombre en menores de edad, se inició cuando su hijo tenía once años.

Desde la asociación No Binaries España, también reclaman la presencia del colectivo en la norma. "No puede haber autodeterminación de género sin las personas trans no binarias, sobre quienes se ejerce una violencia sistemática, invisibilizándonos de continuo y condenándonos al ostracismo social", ha indicado Darko Decimavilla, quien lidera esta entidad, y que se ha mostrado "cansade de que se negocie con sus derechos".

Estas entidades denuncian, asimismo, que el PSOE se niega a reconocer estas demandas y se ha mostrado contrario a cumplir el pacto de Gobierno que habla de dos leyes diferenciadas, Ley Trans y Ley LGTBI, además, de no querer legislar sobre el derecho a la autodeterminación de la identidad sexual.

En este sentido, han pedido, de nuevo, a los organizadores del Orgullo de Madrid "que no inviten al PSOE si sigue en su empeño de borrar a las personas, negándoles una ley específica y sobre todo si sigue impidiendo reconocer como derecho humano, la autodeterminación sin condiciones ni límites de edad".