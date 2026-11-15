MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 15 de noviembre, ha estado formada por los números 13, 19, 36, 2, 42 y 26. El número complementario es el 47 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 1.936.664,50 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.000.000 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Fuente Álamo de Murcia (Murcia), situada en Carlos II, 5.