MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 20 de noviembre, ha estado formada por los números 14, 26, 31, 40, 42, 46. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.711.164,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 2.800.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que recibirá 175.780,76 euros, y que ha sido validado en el Despacho Receptor número 71.955 de El Rubio (Sevilla), situado en Beatas, 9.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 80 boletos acertantes, que recibirán 1.098,63 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.430 boletos acertantes, que recibirán 29,76 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 85.280 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.