MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 10 de septiembre, ha estado formada por los 47, 3, 14, 6, 36 y 33. El número complementario es el 32 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.424.835,50 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº215 de Madrid, situada en Escalona, 11 L-14 y en el Despacho Receptor nº49.475 de Monforte de Lemos (Lugo), situado en Chantada, 129.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº39.745 de Huelva, situado en Av. Andalucía, esquina Camino Saladillo, 5 L-10.