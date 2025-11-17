MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 17 de noviembre, ha estado formada por los números 21, 35, 12, 37, 02, 13. El número complementario es el 31 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.257.931,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.300.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) tampoco existen boletos acertantes, por lo que el importe destinado a dicha categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 91 boletos acertantes, que recibirán 2.291,79 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.391 boletos acertantes, que recibirán 23,75 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 80.223 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.