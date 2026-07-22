MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 22 de julio, ha estado formada por los números 35, 3, 2, 23, 47 y 17. El número complementario es el 36 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.988.202,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº6 de Cornellà de Llobregat (Barcelona), situada en Doctor Arús, 11; en la nº4 de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), situada en San Roque, 1; y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.