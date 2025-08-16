MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 16 de agosto, ha estado formada por los números 22, 47, 14, 26, 13 y 46. El número complementario es el 24 y el reintegro, el 3. La recaudación del sorteo ascendió a 2.232.957,50 euros.

De primera categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.300.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de segunda categoría (cinco aciertos + complementario), el importe destinado a dicha categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.