Combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 10 de septiembre, ha estado formada por los 38, 28, 32, 27, 49 y 31. El número complementario es el 42 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.312.670 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 700.000 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº21 de Málaga situada en Castañer Vilches, 1; en la nº19 de Alcorcón (Madrid), situada en C.C. Hipercor San José de Valderas, Sahagún, s/n; y en el Despacho Receptor nº53.620 de Águilas (Murcia), situado en Paseo Isaac Peral, 11