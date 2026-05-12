MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 12 de mayo, ha estado formada por los números 26, 35, 32, 36 y 4. Las estrellas son 7 y 5. La recaudación ha ascendido a 42.740.781,60 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco + uno), el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.

En España existen dos boletos acertantes de Tercera Categoría (cinco + cero), que han sido validados en la Administración de Loterías nº4 de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), situada en Pérez Galdós, 13, y en la nº 8 de Torrejón de Ardoz (Madrid), situada en Maestro Caballero, 14.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 83 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 36.580 de Zújar (Granada), situado en Avda. de los Baños, 13.