MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 15 de noviembre, ha estado formada por los números 22, 45, 15, 28 y 23. El número clave (reintegro) ha sido el 1. La recaudación del sorteo ha ascendido a 4.371.420 euros.

De Primera Categoría (cinco más uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 22.900.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco más cero) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor número 50.240 de San Luis de Sabinillas, Manilva (Málaga), situado en Bolivia, 1A.