MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 23 de julio, ha estado formada por los números 20, 47,4 34, 31 y 17. El número complementario es el 13, el reintegro el 9 y el Joker, 3768734. La recaudación ha ascendido a 11.178.394 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 43.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cinco boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 18.190 de Burgos, en la Administración de Loterías nº 1 de Noreña (Asturias), en la nº 26 de Murcia, en la nº 1 de Peñafiel (Valladolid) y en la nº 199 de Madrid.