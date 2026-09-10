MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 10 de septiembre, ha estado formada por los números 34, 35, 44, 45, 48, 17 y 26. El número complementario es el 3 el reintegro el 5 y el Joker, 3341852. La recaudación ha ascendido a 10.681.542 euros
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 15.800.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen diez boletos acertantes.