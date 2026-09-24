MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 24 de septiembre, ha estado formada por los números 6, 38, 21, 45, 32 y 9. El número complementario es el 28, el reintegro el 9 y el Joker, 7206235. La recaudación ha ascendido a euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 27.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº5 de El Prat de Llobregat (Barcelona); en la nº6 de Sant Boi de Llobregat (Barcelona); en la nº14 de Toledo y los dos restantes en la nº1 de San Andrés y Sauces (Santa Cruz de Tenerife).