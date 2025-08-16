MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 16 de agosto, ha estado formada por los números 45, 22, 46, 11, 48 y 14. El número complementario es el 30, el reintegro el 6 y el Joker, 6587152. La recaudación ha ascendido a 10.044.832,00 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de categoría especial (seis aciertos + reintegro) ni de primera categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar 55 millones de euros.
De segunda categoría (cinco aciertos + complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Sotillo de la Adrada (Ávila), y en la número 1 de Almazán (Soria).