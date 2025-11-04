La Compañía de Jesús aparta a un sacerdote jesuita acusado de abusos que ocupaba un cargo en la Conferencia Episcopal

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Compañía de Jesús ha apartado provisionalmente de su puesto a un sacerdote jesuita acusado de abusos a un menor que habrían ocurrido en la primera década del siglo XXI, en Alicante y en Zaragoza, y que actualmente ocupaba un cargo en la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Según han explicado los jesuitas en un comunicado, la Compañía tuvo conocimiento, en julio de 2025, a través de su canal interno de denuncias, de unos hechos presuntamente constitutivos de abusos a menores que se situarían en la primera década de este siglo. Tras las primeras verificaciones internas, en septiembre de 2025, señalan que pudieron recabar un testimonio "verosímil".

A continuación, según añaden, pusieron la información a disposición de la Fiscalía para que se determine si los posibles hechos están o no prescritos dadas las fechas en los que se habrían cometido.

De forma paralela, explican que informaron a la Conferencia Episcopal Española, dado que el citado jesuita ejercía en la actualidad "un cargo dependiente de la Conferencia". Desde ese momento, según precisan, fue apartado de dicho puesto y de todas sus responsabilidades en espera de que se clarifique la situación. En concreto, fuentes de la CEE han confirmado a Europa Press que dejó su cargo el pasado mes de septiembre.

Actualmente, los jesuitas señalan que el acusado permanece en una comunidad de la Compañía, sin relación ni actividad pastoral y "sujeto a medidas cautelares de limitación y supervisión".

A su vez, puntualizan que, "sin perjuicio del derecho a la presunción de inocencia", han continuado con "la recogida de testimonios que pudieran confirmar, aclarar o añadir información relevante sobre este u otros hipotéticos casos".

Los jesuitas han expresado su "profundo dolor" y han manifestado su "disposición a colaborar en todo lo que sea necesario con las autoridades judiciales y eclesiásticas". "Nuestro compromiso es escuchar, acoger y acompañar a quienes puedan haberse visto afectados", han subrayado.

Además, los jesuitas han recordado que, en el ámbito del derecho canónico, los delitos de abusos no prescriben en los mismos términos que en la jurisdicción civil, por lo que el procedimiento canónico podría continuar aunque la vía penal no tuviera recorrido.

Finalmente, han instado a todas las personas que quieran comunicar cualquier información referida a abusos del pasado, sea en relación con este u otros casos, a que lo hagan a través de su correo proteccion@jesuitas.es