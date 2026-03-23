ConBici denuncia que la bicicleta se queda fuere del RD por Irán y reclama un Programa Bici+

Archivo - Usuario del servicio municipal de bicicletas (Bicimad) circula por una calle de Madrid, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

ConBici ha denunciado este lunes que la bicicleta y la movilidad activa se han quedado fuera del Real Decreto-ley por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio "pese a ser clave en emergencias y transición energética".

En este contexto, ha reclamado la creación urgente de un Programa Bici+, equivalente al Programa Auto+. Este programa, una de las medidas destacadas del Real Decreto, está dotado con 400 millones de euros en ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos y electrificados, tanto para empresas como para particulares.

En líneas generales, la asociación ha criticado que la norma no incluya un programa específico de impulso a la bicicleta o a la movilidad activa; y que pida planes de movilidad sostenible al trabajo a empresas y entidades públicas sin acompañar esta exigencia con un programa estatal específico que facilite infraestructuras, incentivos y apoyo técnico a la bicicleta.

Tal y como ha recordado, España afronta la actual crisis energética en mejores condiciones que en el pasado gracias al crecimiento de las energías renovables. No obstante, la dependencia energética exterior sigue situándose "entre el 67% y el 70% del consumo total, especialmente en el sector del transporte".

A su juicio, electrificar vehículos elimina el problema del carburante, pero no resuelve otros problemas "estructurales" del sistema actual: la congestión del tráfico, la elevada ocupación del espacio público, la inseguridad vial ni la creciente demanda energética que podría tensionar el sistema eléctrico en el futuro.

"La (dependencia energética del exterior evidencia que) transición energética no puede limitarse a electrificar el parque móvil, sino que debe reducir la necesidad misma de energía en los desplazamientos. Y en este sentido, la bicicleta constituye la opción más eficiente desde el punto de vista energético, ambiental y económico", ha resaltado.

Por todo ello, ha demandado un Programa Bici+ que permita impulsar de manera decidida la movilidad ciclista mediante ayudas directas a la compra de bicicletas y bicicletas eléctricas y/o rebaja del IVA; inversiones en infraestructuras ciclistas seguras y conectadas; y programas de aparcamiento seguro en centros de trabajo y estaciones intermodales.

Además, también pide incentivos fiscales para empresas que promuevan el uso de la bicicleta y por qué no para particulares que usen la bicicleta en sus desplazamientos obligados; formación y campañas de sensibilización para fomentar la movilidad activa; y apoyo técnico y económico a los planes de movilidad sostenible al trabajo.

"Invertir en bicicleta no es una medida simbólica: es una política estratégica que reduce la dependencia exterior, mejora la salud pública, reduce emisiones y fortalece la autonomía energética de la ciudadanía. Desde ConBici instamos al Gobierno a corregir esta omisión y a incorporar de forma inmediata un programa específico de impulso a la bicicleta dentro de las políticas de transición energética y movilidad sostenible", ha exigido.