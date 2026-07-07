La Conferencia Episcopal achaca el "colapso de la democracia" al "olvido" de la dignidad humana

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, y el director de la Fundación Pablo VI, Jesús Avezuela. - EUROPA PRESS

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha achacado el "colapso de la democracia" al "olvido" de la "centralidad de la persona" y de su "dignidad inviolable".

"Quizá en ese colapso, en esa crisis de las democracias representativas, está ese olvido o puede estar ese olvido de la centralidad de la persona humana, de su dignidad inviolable y de sus derechos fundamentales", ha subrayado García Magán, este martes, en la inauguración de la Escuela de Verano 2026 organizada por la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Fundación Pablo VI y la Universidad Pontificia de Salamanca.

La escuela se celebra desde este martes hasta el próximo jueves 9 de junio en la sede de la Fundación Pablo VI bajo el título 'El colapso de la democracia. La oportunidad para una geopolítica al servicio del ser humano'.

Este "pretendido colapso", según ha precisado el portavoz de los obispos, está presente "en la praxis política de cada día" y se ve "no solamente en España, por parte de algunas fuerzas políticas incluso con representación parlamentaria, que ponen en cuestión o han puesto en cuestión la democracia representativa sino también en otros ámbitos del mundo".

A su juicio, "basta mirar Europa" y "más allá del océano", en "la hermana América Latina" o "en otras latitudes del mundo"; o también en "la opinión pública" donde "se cuestiona no pocas veces esta realidad de la democracia".

En este contexto, ha advertido del "peligro" de los "cantos de sirena". "Se proponen experimentos que no dejan de ser peligrosos para hacer una sustitución de la democracia representativa por otras formas de organización de la sociedad. A lo largo de la historia cuando ha habido experimentos de este tipo sea de un lado o de otro, pues han terminado generalmente mal", ha avisado.

Asimismo, García Magán ha defendido la acogida a las personas migrantes frente a "ciertas posiciones y discursos difícilmente justificables" de personas que "dicen ser miembros de la Iglesia".

"El Papa dijo que una persona es más importante que el pasaporte que lleva, tiene una dignidad que está más allá de su pasaporte. Y entonces, ciertas posiciones, ciertos discursos o ciertos comentarios que se quiere hacer presuntamente desde un ámbito de la Iglesia o, mejor dicho, de personas que se dicen que son miembros de la Iglesia, pues son difícilmente justificables desde el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia. Me estoy refiriendo al tema de la migración y al tema de la acogida y de la defensa de la dignidad de todos los seres humanos", ha subrayado.

En esta línea, ha invitado a difundir la Doctrina Social de la Iglesia y ha lamentado que "en muchos ámbitos eclesiales" es "la pariente pobre" del magisterio de la Iglesia en cuanto a conocimiento, difusión y estudio. Por ello, ha instado tanto a laicos como a clérigos a darle "la relevancia oportuna". "Debería ser el libro de cabecera para todos ustedes", ha enfatizado.

Durante la apertura del curso, el director general de la Fundación Pablo VI, Jesús Avezuela, ha explicado que esta Escuela de Verano se configura "como un espacio de diálogo entre la Iglesia católica, distintos actores, políticos, académicos, periodistas, representantes sociales, empresarios, sindicalistas y expertos".

"Las intervenciones y debates se enmarcan en la doctrina social de la Iglesia, una enseñanza católica que busca dar respuesta a retos actuales sobre la dignidad humana, la justicia social, la política, economía y otros muchos ámbitos de la vida pública, desde el entendimiento, el encuentro, la tolerancia y el respeto", ha subrayado.

Durante estos días, en la Escuela de Verano, intervendrán, entre otros, el exministro José Manuel García Margallo; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Benigno Pendás; el nuncio del Papa en España, Piero Pioppo, o el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello.