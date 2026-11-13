El Congreso Católicos y Vida Pública destaca la "epopeya" de España en América "sin ignorar los errores"

El presidente de la ACdP y la Fundación CEU San Pablo, José Masip. - CEU

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 28 Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y la Fundación San Pablo CEU, ha arrancado este viernes 13 de noviembre destacando la "epopeya" de España en la evangelización de América aunque "sin ignorar los errores" que se cometieron.

Durante la inauguración, el presidente de la ACdP y de la Fundación San Pablo CEU, José Masip, ha precisado que España llevó a América su "lengua", su "fe" y su "cultura" y ha destacado el papel que jugó Isabel la Católica dejando "una herencia de la que sentirse orgullosos" aunque "sin ignorar los errores, injusticias y contradicciones que también existieron".

En todo caso, ha añadido que la Hispanidad "no es una nostalgia" y que el objetivo del congreso no es "recrearse en el pasado" sino "reflexionar sobre lo que la historia compartida puede aportar".

En concreto, ha destacado que esta historia no puede entenderse "como un viaje de ida" sino de "ida y vuelta" y ha detallado que en la actualidad esa fe que España llevó a América "regresa" a través de millones de cristianos hispanoamericanos.

En este sentido, ha asegurado que en un momento de "incertidumbre y crisis de valores", la hispanidad puede aportar "una visión del hombre fundada en la solidaridad, la dignidad y el bien común".

Por ello, Masip ha mostrado su deseo de que este congreso sirva para "fortalecer los lazos" entre América y España y unirse en la "responsabilidad compartida de evangelizar la vida pública".

Por su parte, el sacerdote y consiliario nacional de la ACdP, Fernando Cruz, ha remarcado la importancia del tema del congreso que recuerda la "gran epopeya de España evangelizando toda América", y ha insistido en el hecho de que "ahora mucha gente de Sudamérica viene a evangelizar" a España.

En la apertura del evento también han participado la directora del 28 congreso, María San Gil, que ha leído el manifiesto, y el obispo español en Finlandia Raimo Goyarrola, quien ha leído el mensaje del Papa León XIV dirigido a los asistentes y organizadores.

El 28 Congreso Católicos y Vida Pública se celebra desde este viernes hasta el próximo domingo en la Universidad CEU San Pablo de Madrid bajo el lema 'América y España, la fe que nos une. Un viaje de ida y vuelta'.