Un congreso convoca a los católicos este fin de semana en el CEU para recuperar los "valores" que "se están perdiendo"

El XXVI Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, reunirá desde este viernes 15 hasta el domingo 17 de noviembre en la Universidad CEU San Pablo a católicos de distintas realidades y movimientos de la Iglesia para debatir sobre cómo recuperar los "valores cristianos" que "se están perdiendo".

"Existe una incertidumbre, la caída de valores que sustentan Europa, que son valores la mayoría cristianos, impregnados por una religión que no lleva nada negativo a una sociedad: no robarás, no matarás, respetar al prójimo como a ti mismo. Esos valores se están perdiendo", ha advertido el codirector del Congreso, José Masip, este miércoles, en un encuentro con medios de comunicación.

En este sentido, ha lamentado que hoy en día los distintos partidos políticos estén en una "pelea continua unos y otros", algo que se ha visto, por ejemplo, según ha dicho, ante la desgracia ocurrida en Valencia y otras regiones por la DANA.

En su lugar, Masip propone sentarse a hablar y que se recuperen aquellos principios que inspiraron la Transición en España, de "entendimiento y concordia", donde partidos de distinto signo "se entendieron". "¿Creéis que hoy en la España actual es posible?", ha preguntado, al tiempo que ha invitado a "recapacitar y volver al entendimiento entre las personas".

También, ha instado a recuperar los principios que inspiraban Europa, como "la familia, la vida, las libertades" y ha alertado de que "si se pierden esos valores, serán reemplazados por otros y seguramente peores".

En este contexto, el Congreso de este año propone un interrogante: 'Quo Vadis?' (¿A dónde vas?), con el objetivo de que todas las realidades cristianas debatan sobre "cómo ven España, Europa y el mundo" y, "juntas" puedan plantear cómo "construir un mundo mejor".

"UN CONGRESO DE CATÓLICOS, NO DE POLÍTICOS"

Además, aunque valoraron la posibilidad de contar con políticos en el Congreso, decidieron que lo que querían era escuchar la voz de los que no están en política. "Esto es un congreso de católicos, no de políticos", ha insistido Masip.

Por su parte, la codirectora del Congreso María San Gil ha destacado que en esta edición han hecho mucho hincapié en la participación de la juventud y, por ello, lo han difundido en las universidades y a través de carteles en las parroquias.

Además, el presidente de la ACdP y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, ha destacado que "de política social a la Iglesia no le tiene que enseñar nadie" y ha deseado que el Congreso propicie "un diálogo enriquecedor", a partir de la aportación "tan variada" de los diferentes carismas.

LA ACTIVISTA AYAAN HIRSI Y EL OBISPO MUNILLA

El Congreso dará comienzo este viernes a las 16:30 horas y la ponencia inaugural correrá a cargo de la escritora y activista somalí Ayaan Hirsi Alí, que dará una conferencia titulada 'Libres para buscar la verdad'.

A continuación, tendrá lugar una mesa redonda con movimientos laicos como Comunión y Liberación, Emaús, Hakuna, Acción Católica General o el Camino Neocatecumenal.

El sábado por la mañana, el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla reflexionará en torno al tema 'Pensar y actuar en tiempos de incertidumbre' y, posteriormente, tendrá lugar una mesa redonda de periodistas titulada 'Nada de lamentos, acción', con la presencia de Ana Iris Simón y Jorge Freire.

Además, por la tarde, han organizado una mesa redonda titulada 'Evangelizar en las redes. Misioneros digitales', en la que participarán distintos 'influencers' católicos como Carla Restoy, Carlos Taracena o Irene Alonso.

Finalmente, el domingo, habrá una misa de clausura y una conferencia sobre 'El reto de vivir en este tiempo', a cargo del escritor y filósofo Fabrice Hadjadj.