El Congreso debate la ley del PNV para evitar la negociación extrajudicial en procesos familiares con menores

Archivo - El diputado del PNV Mikel Legarda interviene durante un pleno en el Congreso - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Congreso debatirá y votará este martes una proposición de ley del PNV para suprimir la obligatoriedad de la negociación extrajudicial en los procedimientos familiares que involucren a menores de edad con el fin de agilizar este tipo de procesos.

"Forzar a los progenitores que se enfrentan entre sí por cuestiones que afectan a un menor a acudir a un procedimiento extrajudicial antes de llegar a juicio puede dilatar estos procesos y provocar un efecto bumerán contrario al objetivo deseado", sostienen los nacionalistas vascos, quienes justifican que con esta reforma legal pretenden preservar el interés superior del menor.

El texto de la ley, recogido por Europa Press, señala que el objetivo de las discrepancias en el ejercicio de la patria potestad suele estar relacionado con cuestiones que deben resolverse "con cierta urgencia, como la autorización para cambio de colegio, un viaje, un acto religioso, una actividad extraescolar o el inicio de una terapia".

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR

El PNV sostiene que si bien la mediación o la conciliación previas a un juicio llevan "a una justicia más humana y sostenible", en los procesos de familia con menores "los parámetros para la resolución de conflictos deben estar supeditados al interés superior del menor".

Y es que, según argumenta, tras siete meses de aplicación de la nueva normativa en la que se introdujeron las medidas de resolución de controversias para descongestionar los juzgados, "se ha detectado que, en la práctica, está provocando que cuando, a falta de acuerdo, el tribunal debe otorgar a uno u otro progenitor la facultad de decidir por razones de tiempo, el objeto ha desaparecido con evidente perjuicio, en muchos casos, del interés del menor".

Así, el PNV urge a modificar la Ley de medidas en materia de eficiencia en el Servicio Público de Justicia para eliminar las medidas de resolución de controversias cuando éstas afectan los derechos de los menores.

REDUCIR PLAZOS

"Una vez que la ciudadanía ha tenido que acudir a los tribunales de justicia, hay que intentar que en el plazo más breve posible exista una resolución judicial que ponga fin al conflicto", subraya la reforma legal.

Asimismo, el grupo parlamentario que capitanea Maribel Vaquero plantea en su proposición modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil con el objetivo de que se añada a la misma que será "preceptiva" la celebración de vista.

Esta proposición de ley, que el PNV ya ha defendido a través de enmiendas a otras iniciativas, responde a las inquietudes de las familias representadas, entre otros, por la Asociación Española de Abogados de Familia, que remarca la necesidad de que ante un proceso de separación o conflicto, el ordenamiento jurídico ponga durante ese tránsito "el menor número de pegas posibles" a la resolución de la disputa para garantizar el interés superior del menor.