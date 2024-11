El Congreso no elige a José Pablo López como presidente de RTVE en primera votación al no lograr mayoría de dos tercios

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso no ha elegido al consejero José Pablo López como nuevo presidente del Consejo de Administración de RTVE en la primera votación de este martes, al no lograr la mayoría de dos tercios (233 votos) requerida en esta primera ocasión. Al no alcanzarse, la votación definitiva será el jueves, cuando ya bastará la mayoría absoluta (176 votos), según establece el nuevo sistema de elección modificado por el Gobierno vía decreto ley.

En la votación secreta y por papeletas, se han emitido 176 votos a favor de José Pablo López y un voto en blanco. De nuevo, como en la elección de los consejeros en semanas anteriores, ni el Grupo Parlamentario del PP ni el de Vox en la Cámara Baja han participado en la votación.

"Lamentablemente, asistimos al último acto de las maniobras más obscenas y despreciables desde el punto de vista democrático", ha aseverado la portavoz del PP, Macarena Montesinos, quien ha declarado: "Este último acto, el de hoy, supone la elección de un presidente plenipotenciario que tendrá un poder absoluto, solo equiparable a la figura del administrador único, ya que reduce las competencias del Consejo de Administración, una administración que el Gobierno permitirá que contrate a las productoras amigas, decida qué información se emite, qué directivos pilotan el medio y cuál es su organización, y no tendrá el contraste de ese Consejo de Administración tan necesario, para que no sea manipulado y de forma absolutamente sectaria por Moncloa".

Montesinos ha afirmado que el "objetivo político" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "es aguantar atrincherado en Moncloa y tener los recursos del Estado a su servicio para intentar tapar su corrupción". "Tras casi 50 años de democracia, hoy asistimos a un nuevo hito histórico, pero no por el que presumía el ministro Óscar López, sino porque RTVE está al servicio de Sánchez, un líder sectario, un partido corrupto y un gobierno en liquidación. Este hito, esta tropelía les pasará factura. No podrán vencer la voluntad decidida del pueblo español en pasar página de esta pesadilla que representan todos ustedes", ha concluido.

En su turno, el portavoz socialista, Vicent Manuel Sarrià, ha insistido en que el actual Consejo de Administración es "el más plural de la historia" y en que con él se pone "fin a una etapa de inestabilidad y bloqueo que comprometía el normal funcionamiento de la cadena pública, bloqueo producido por el Partido Popular". Además, ha defendido la elección del consejero José Pablo López como presidente, "que tiene en su haber un incontestable recorrido profesional en el sector".

"Acumula una valiosísima experiencia en uno de los retos que precisamente tiene RTVE, ganar relevancia y ganar audiencia. No en vano, como director de Contenidos de RTVE, impulsó programas como 'La Revuelta', que, mal que les pese, ha sido no sólo un éxito de audiencia, sino que ha traído nuevos públicos a la cadena pública, entre ellos, a la gente joven", ha argumentado el socialista para defender la idoneidad de exdirectivo de RTVE, que fue cesado el pasado marzo por la entonces presidenta interina Elena Sánchez.

FRENTE AL GOBIERNO "DE LA MENTIRA"

El portavoz de Vox, Manuel Mariscal, ha anunciado que no iban a participar en la votación para elegir presidente. "No lo vamos a hacer porque nos encontramos frente al Gobierno de la mentira. Todo lo que nos dice es falso, incluidos sus propósitos para RTVE. Nos dicen que con el nuevo Consejo de Administración de RTVE, la cadena pública será la televisión más plural de la historia, la más independiente y la de mayor calidad informativa. Incluso nos llegan a decir que RTVE se va a convertir en la nueva BBC. Es falso", ha dicho.

Según ha afirmado Mariscal, "lo único que quiere el Gobierno de RTVE es utilizarla para protegerse políticamente y para beneficiarse económicamente" y "no hay mayor evidencia de esto que estoy diciendo que el nombramiento de José Pablo López como nuevo presidente de RTVE". "Distancia infinita con este Gobierno. Para acercarse a él, ya está el Partido Popular", ha criticado el portavoz de Vox, que la semana pasada ya afeó a los de Alberto Núñez Feijóo haber presentado en el Senado a los cuatro consejeros que debía elegir la Cámara Alta.

Desde el escaño, el portavoz del Grupo Parlamentario Sumar, el diputado Francisco Sierra, ha señalado: "Tenemos, señorías, con la RTVE un marrón o si prefieren un 'Mazón' (en alusión a la polémica del presidente de la Generalitat Valenciana y su gestión de la DANA), como ustedes gusten. El Consejo Informativo, los propios trabajadores del ente han criticado el decreto y la designación a dedo y anuncian movilizaciones".

El parlamentario de Sumar ha criticado al PP por ser el "mundo al revés". "Ni han entendido el concurso público, ni han entendido lo que significa el decreto en cuanto a romper un impasse que se había generado en RTVE, ni entienden lo que es la participación de los trabajadores de los medios públicos, ni conciben lo que es el convenio marco como política de Estado en esta cámara de representantes, ni tienen un proyecto estratégico para los medios públicos, ni han desarrollado una voluntad política de un pacto de Estado respecto a RTVE", ha denunciado.

Al inicio de la sesión plenaria, el Congreso ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de la menor de 15 años asesinada por su expareja, en el municipio de Orihuela (Alicante).