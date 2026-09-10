El Consejo de Informativos de TVE convoca hoy concentraciones por "injerencias" y "externalización" de la información

Archivo - Sede de RTVE en Torrespaña, a 24 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Informativos (CDI) de TVE ha convocado concentraciones en los centros de trabajo este viernes en protesta por la externalización de la información y para denunciar una "injerencia directa por parte de la Dirección" de Informativos en el contenido del Telediario 1.

Según el CDI, la Dirección trató de "impedir" este miércoles que "se emitiera una información que se iba a dar" en el Telediario (TD1) --que se emite a las 15.00 horas-- en relación a la entrevista en 'Mañaneros 360' al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un altercado por el que la Dirección ha pedido disculpas "por las formas".

En un comunicado, el Consejo de Informativos ha instado a los trabajadores a concentrarse durante cinco minutos en la puerta de cada centro de trabajo y a retirar las firmas de los profesionales en señal de protesta, tanto por la "injerencia" como por "la falta de recursos, personal y los problemas de todas las áreas y la externalización de la información", al tiempo que ha trasladado su apoyo al resto de Consejos de Informativos.

Por otro lado, el CDI ha mantenido una reunión con la Dirección de Informativos, la cual le ha trasladado información y "su posición" con respecto al comunicado del CDI de TVE sobre la entrevista a Sánchez, así como sus disculpas por el altercado y "los problemas que están teniendo en la organización y en la comunicación del trabajo".

"El presidente (José Pablo López) ha comunicado al CDI de TVE su voluntad de dialogo y de buscar soluciones a estos problemas en una próxima reunión", ha señalado. "Seguiremos informando. Mañana protesta y no firmes tu trabajo", concluye el comunicado.