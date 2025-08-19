Consejos de OCU para ahorrar en 'la vuelta al cole': adelantar las compras a agosto o adquirir material de segunda mano

Archivo - Varios niños a su llegada al colegio CEIP Hernán Cortés durante el primer día de comienzo del curso escolar, a 7 de septiembre de 2022, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha difundido una serie de consejos de cara a la 'vuelta al cole' para que los ciudadanos puedan afrontar estos gastos, por lo que aconseja adelantar las compras a agosto, adquirir libros de segunda mano o decantarse por el consumo colaborativo, entre otras propuestas.

Según OCU, si se siguen algunos de estos consejos, es posible rebajar los más de 500 euros estimados en gastos de vestuario y material escolar por hijo cuando empieza el colegio.

Además, a las compras de estos materiales se suman la matrícula, las cuotas del colegio, las actividades extraescolares, el comedor o las cuotas de AMPA, que sumadas a las anteriores alcanzan una media de 2.000 euros al año por alumno.

Por ello, OCU propone diversas formas de ahorrar como hacer una lista con lo que ya se tiene en casa. En este sentido, sugieren que si la mochila o el estuche siguen en buen estado, no hay necesidad de comprar otro, una medida que también reduce el impacto sobre el medio ambiente.

También aconsejan adelantar las compras a agosto, momento en el que suele haber más ofertas y mayor disponibilidad. Asimismo, recomienda salir de compras sin los hijos, salvo para probar la ropa, para evitar "caprichos".

Además, proponen el consumo colaborativo como otra forma de ahorro, una medida que también reduce el impacto sobre el medio ambiente. Al respecto, OCU indica que hay iniciativas que favorecen el intercambio de ropa, libros y material escolar de segunda mano entre padres y asociaciones escolares.

Por otro lado, aboga por consultar los programas de libros gratuitos basados en sistemas de préstamo que ofrecen las comunidades autónomas a través de los colegios aunque, advierten, en general se tienen que solicitar con varios meses de antelación.

En cuanto a las lecturas recomendadas, recomiendan tomarlas prestadas de las bibliotecas, aunque indican que también se puede preguntar en el AMPA, ya que a veces gestionan el préstamo o la venta rebajada de libros ya usados por otros alumnos del curso anterior.

Otra propuesta de ahorro en la 'vuelta al cole' es que, si el hijo va a necesitar una tableta o un ordenador portátil, se comparen modelos y precios en distintos comercios, ya que una misma marca puede costar hasta 150 euros menos en función de la tienda elegida, según la OCU.

Por otro lado, la organización pide recuperar buenos hábitos en la alimentación de los hijos de cara a estas fechas. Así, recomienda que en el recreo o en la merienda se evite la bollería industrial y las bebidas edulcoradas y se sustituyan por fruta, frutos secos, leche y bocadillos caseros.