Convocado el XLIII Premio de Periodismo 'Francisco Cerecedo' - FUNDACIÓN BBVA
MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Periodistas Europeos con los auspicios del BBVA convoca la cuadragésimo tercera edición del Premio de Periodismo 'Francisco Cerecedo'.
La finalidad del premio es destacar aquellas trayectorias personales o aquellos trabajos periodísticos, escritos, radiados o televisados, que merezcan ese honor por su talento, originalidad, capacidad de transgredir las presiones e influencias de los poderes e impulso a la libertad de expresión.
Las candidaturas, que podrán enviarse mediante correo certificado, entregarse en mano en la sede de la Asociación de Periodistas Europeos o remitirse por correo electrónico a 'info@apeuropeos.org', deberán ir acompañadas de propuesta motivada por parte de la institución o persona proponente y del curriculum vitae del candidato o candidatos.
El premio de Periodismo 'Francisco Cerecedo' lo convoca anualmente la Asociación de Periodistas Europeos bajo el patrocinio del BBVA. Está dotado con 24.000 euros y una medalla diseñada por el escultor Julio López Hernández.
El Rey Felipe VI, presidente de Honor de la APE, presidirá la ceremonia de entrega del premio en fecha que se anunciará en su momento.
En las 42 ediciones anteriores han resultado galardonados Fran Sevilla, Carlos Franganillo, Carlos Alsina, Pilar Bonet, Anne Applebaum, Vicente Vallés, Javier Cercas, Rubén Amón, Florencio Domínguez, Claudio Magris, Félix de Azúa, José Antonio Zarzalejos, Xavier Vidal-Folch, Michael Ignatieff, Miguel Mora, Pepa Bueno, Enric González, Bárbara Probst Solomon, Soledad Gallego-Díaz, Sylvain Cypel, Juan José Millás, Antonio Tabucchi, Iñaki Gabilondo, Soledad Alameda, Walter Haubrich, Arcadi Espada, Adam Michnik, Jon Juaristi, Fernando Savater, Carmen Rico-Godoy, Francisco Umbral, Manuel Vicent, "El Roto", Eduardo Haro Tecglen, "Chumy-Chúmez", Maruja Torres, Raúl del Pozo, Juan Cueto, Nativel Preciado, José Antonio Novais, Javier Pradera y Rafael Sánchez Ferlosio.