El CSIC se suma el 26 y el 27 de septiembre a la Noche Europea de los Investigadores con más de 200 actividades

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se suma a la Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras, que se llevará a cabo el 26 y el 27 de septiembre, con más de 200 actividades gratuitas y para todos los públicos en diez comunidades autónomas (CCAA). Como novedad, este año también participa con varias actividades la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (EEHAR-CSIC).

Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Baleares acogerán observaciones astronómicas, representaciones teatrales, encuentros, talleres, juegos infantiles, yincanas, charlas, exhibiciones, visitas guiadas, experimentos y espectáculos de artes y ciencia, entre otras iniciativas.

Entre algunas de las actividades que se llevarán a cabo, el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC) organizarán actividades para acercar las ciencias oceánicas a la ciudadanía en la Plaza del Rey, en San Fernando (Cádiz, Andalucía). Entre otras cosas, los asistentes podrán elaborar un mapa del fondo del mar, entender las corrientes marinas o identificar las medusas más comunes en las costas españolas.

Mientras, Zaragoza (Aragón) acogerá 'La ciencia contrataca', un evento épico-científico organizado por la Delegación del CSIC en Aragón y la Universidad de Zaragoza en la Plaza del Pilar de Zaragoza para los días 26 y 27 de septiembre. Tal y como explica el CSIC, la actividad coincide con el 'XV Training Day de la Legión 501st', un desfile de personajes de la saga de 'Star Wars', e incluye talleres, experimentos y charlas a cargo de especialistas del CSIC.

En la Plaza de Pombo de Santander (Cantabria) se desarrollarán talleres, demostraciones y experimentos durante la tarde del 26 de septiembre en los que participarán investigadores del Instituto de Física de Cantabria (IFCA-CSIC-UC) y del Centro Oceanográfico de Santander (IEO-CSIC). De forma paralela, estudiantes universitarios y de enseñanzas medias podrán visitar los laboratorios del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC), hacer 'networking' con el personal investigador y conocer la carrera investigadora en el CSIC.

EL PELIGRO DE LAS CREMAS SOLARES PARA LOS ECOSISTEMAS MARINOS

En la larga lista de actividades recogidas en la agenda del CSIC se puede ver también la Noche de la Investigación de CosmoCaixa en Barcelona y el Vallés, en la que participará el Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMC-CNM-CSIC). Allí, personal investigador del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC) ofrecerá charlas y encuentros en diferentes localizaciones.

Además, habrá encuentros y microcharlas científicas en las que el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) explicará el peligro de las cremas solares para los ecosistemas marinos y el uso de nuevas tecnologías para la agricultura. Por si eso no fuera poco, el Instituto de Biología Evolutiva (IBE, UPF-CSIC) presentará el proyecto Earth BioGenome y el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC) hablará sobre enzimas que degradan plástico.

De forma paralela, los diez centros del CSIC del campus de Cantoblanco (Comunidad de Madrid) se volverán a unir un año más en el Espacio Fundación Telefónica para celebrar un multitudinario evento de divulgación de entrada gratuita bajo el título 'El CSIC te llama esta noche'.

Tal y como explica la institución, el programa incluye circuitos científicos con demostraciones, talleres, un cuentacuentos, la grabación de un nuevo episodio del pódcast 'Ciencia para leer', un concierto, un 'talent show' y un 'escape road' con exposición y yincana. La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana celebra junto con otras entidades la 'Nit Europea de la Investigació' en los Jardines de Viveros, junto al Museo de Ciencias Naturales de Valencia

En la Comunidad Valenciana, los centros del CSIC realizarán talleres en los Jardines de Viveros, junto al Museo de Ciencias Naturales de Valencia en los que descubrir qué hay dentro de una planta, viajar al centro de la célula y conocer los superpoderes de las bacterias que comemos, la revolución de los juegos cuánticos o los aceleradores de partículas.

Durante esta jornada, el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) impartirá talleres sobre pesca sostenible y el impacto del plancton oceánico en el clima mundial en A Coruña (Galicia). Mientras, la Delegación y los centros del CSIC en Baleares participarán en una feria en Mallorca con demostraciones, encuentros y microcharlas.