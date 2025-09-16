CSIF aplaude la aprobación de los coeficientes reductores para bomberos forestales y pide más medios contra incendios

Bomberos trabajan en labores de extinción y control del fuego en la aldea de Rexa, a 15 de septiembre de 2024, en Barreiros, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha aplaudido este martes la aprobación de los coeficientes reductores para bomberos forestales por parte del Consejo de Ministros, aunque ha perido también más medios para luchar contra los incendios.

"Es una buena noticia la aprobación de los coeficientes reductores para reducir la edad de jubilación de los bomberos forestales. Nos alegramos de que esto llegue por fin gracias al trabajo, presiones y manifestaciones del colectivo. Tenemos que ser prudentes hasta conocer la publicación del texto y seguir trabajando por un pacto de Estado para dotar de medios suficientes al colectivo y medidas de prevención para evitar que se vuelva a vivir un desastre como el de este verano", ha señalado el sindicato en su cuenta de X.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que establece coeficientes reductores para los bomberos forestales, cuya aplicación es una obligación recogida en la ley aprobada el año pasado.

Este coeficiente reductor se basa en una operación matemática que permite aplicar un 20% a los años trabajados para reducir la edad de jubilación, normalmente con el límite de los 60 años, salvo que se hayan cotizado 35 años, cuando el límite baja a 59 años.