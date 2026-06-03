CSIF exige a Educación y a CCAA más inversión, más profesorado y menos ratios

Varias personas durante la celebración de la manifestación de docentes no universitarios, a 2 de junio de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Esta marcha, organizada por los sindicatos convocantes de la huelga indefinida desde la Plaza de Sa - Jorge Gil - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido a las comunidades autónomas y al Gobierno "más inversión, más profesorado y menores ratios".

Con motivo de la Conferencia Sectorial de Educación entre el Ministerio y las comunidades autónomas que se ha celebrado este miércoles, el sindicato les ha reclamado que "asuman las competencias que les corresponden en Educación y adopten medidas concretas y coordinadas ante el abandono que sufre la educación pública, con problemas enquistados desde hace más de una década y que afecta a la calidad de la enseñanza".

El sindicato ha señalado que "la inflación se ha comido" el gasto en educación en los últimos 15 años, ya que "el gasto por alumno solo ha crecido 17 euros mientras las aulas reciben casi 400.000 estudiantes más". "Pedimos incremento progresivo del 7 por ciento del PIB en educación pública", ha detallado.

Asimismo, sostiene que las diferencias entre comunidades autónomas en gasto por alumno pueden llegar a los 6.700 euros, por lo que ha exigido un gasto mínimo por alumno de 7.421 euros garantizado por el Estado.

En este sentido, también les insta a aplicar los fondos europeos 'Next Generation' para favorecer la equiparación salarial entre comunidades autónomas.

CSIF pide modernizar la Formación Profesional "ante las dificultades que está planteando la implantación de la FP Dual para que el alumno realice las prácticas en empresas, para favorecer su inserción en el mercado laboral y frenar la privatización de este sistema educativo".

En cuanto a la interinidad de los docentes, ha avisado de que la temporalidad alcanza el 30 por ciento y pide situarla en el 8 por ciento mediante convocatorias anuales de oposiciones.

Recuperación del poder adquisitivo y vinculación de futuros incrementos salariales al IPC real, carrera profesional remunerada con tramos objetivos que incentive la formación continua, y horario lectivo máximo fijado por ley nacional (23 horas semanales en Primaria y 18 horas semanales en Secundaria) son otras de las reclamaciones que hace para los docentes.

La organización ha llamado a potenciar el modelo curricular a través de la homogeneización de competencias básicas en todas las CCAA, refuerzo de la Formación Profesional pública, y una prueba única de acceso a la universidad homologada por el Estado que garantice la igualdad de condiciones para todos los estudiantes.

De la misma forma, pide medios para el alumnado con necesidades especiales ya que "los alumnos con TEA se han multiplicado casi por seis en 14 años".

CSIF les insta a asumir que "la educación es una cuestión de Estado y que debe estar fuera del enfrentamiento político", y les recuerda "el malestar entre la comunidad educativa que está creciendo en toda España por la falta de coordinación y abandono".

"Iniciaremos movilizaciones el próximo mes de septiembre en toda España, coincidiendo con el comienzo del curso escolar, sin descartar la convocatoria de huelga, en defensa de la escuela pública", ha concluido.