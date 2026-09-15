El CSN aborda los retos de las nuevas tecnologías para la mejora de la regulación nuclear en la 70 Conferencia del OIEA

Archivo - El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juan Carlos Lentijo, posa para Europa Press, a 8 de julio de 2025, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) participa en la 70 Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Viena (Austria). Este encuentro constituye el principal foro multilateral dedicado a la cooperación internacional en los ámbitos de la seguridad nuclear, la protección radiológica y las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear y congrega a alrededor de 3.700 participantes.

"La presencia del Consejo en la Conferencia General del OIEA refuerza el compromiso del organismo regulador español con la mejora continua de la seguridad nuclear y la protección radiológica, así como con el intercambio de conocimiento y buenas prácticas en el ámbito internacional", destacan desde el organismo.

La delegación española está presidida por el propio presidente del CSN, Juan Carlos Lentijo, al que acompañan la vicepresidenta Pilar Lucio, el consejero Francisco Castejón y otros representantes técnicos del organismo.

Durante este viaje, Lentijo ha participado en la 58 reunión de la Asociación Internacional de Reguladores Nucleares (INRA, por sus siglas en inglés). Ésta reúne a los máximos responsables de los principales organismos reguladores del mundo para intercambiar experiencias y debatir sobre prácticas reguladoras.

En este encuentro, organizado por la autoridad reguladora de Estados Unidos (EEUU), los dirigentes de los reguladores han abordado cuestiones relativas a la eficacia reguladora y han iniciado una reflexión estratégica sobre el futuro de la asociación ante los nuevos retos del sector y la proximidad de su 30 aniversario.

La 70 Conferencia General del OIEA comenzó este lunes y se extenderá hasta el viernes. Ayer, el director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, puso en valor en su discurso de apertura la contribución de la tecnología nuclear a la mejora de la salud, con especial atención a la lucha contra el cáncer.

En este sentido, destacó iniciativas Rays of Hope, destinada a ampliar el acceso a la medicina radiológica y la radioterapia, así como los programas de apoyo que el organismo desarrolla en África.

A su vez, también subrayó otros proyectos como NUTEC Plastics, orientado a combatir la contaminación por plásticos mediante tecnologías nucleares. De forma paralela, defendió la necesidad de seguir impulsando la formación, la innovación y la incorporación de más mujeres al sector nuclear con programas de becas como los de Marie Sklodowska-Curie y Lise Meitner.

Durante la jornada de hoy, la delegación del CSN mantendrá una intensa agenda de trabajo orientada a fortalecer la colaboración con organismos reguladores homólogos, instituciones europeas y organismos internacionales. Entre los encuentros programados, ha destacado las reuniones bilaterales con representantes del regulador de Kazajistán y con la nueva directora general de Energía de la Comisión Europea, Céline Gauer.

Asimismo, participará en diversos eventos técnicos sobre nuevas tecnologías, protección radiológica y marcos reguladores para tecnologías emergentes. Por su parte, Lentijo tomará parte en un evento organizado por la autoridad ambiental portuguesa (APA) sobre herramientas digitales para apoyar las funciones reguladoras.

En ella se presentará la aplicación 'Dosiapp', desarrollada por el CSN para el seguimiento dosimétrico del personal que interviene en emergencias nucleares y radiológicas. Por su parte, el consejero Castejón asistirá hoy al evento organizado por la Comisión Europea (CE) relativo al marco regulador dirigido a la futura implantación de reactores de fusión en los Estados miembros.

EL CSN, TAMBIÉN EN EL FORO IBEROAMERICANO DE REGULADORES

Por otro lado, el CSN ha informado de que su responsable de Relaciones Institucionales, Alfredo de los Reyes, participó ayer en la reunión del Plenario del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Nucleares y Radiológicos (FORO).

Entre las propuestas de proyectos figuraron la realización de auditorías en el ámbito clínico, el establecimiento de competencias para el personal regulador en materia de seguridad física y el intercambio de experiencias sobre programas de inspectores residentes.

Asimismo, se planteó la conveniencia de impulsar futuras actuaciones relacionadas con la gestión del radón, los reactores modulares pequeños (SMR), la aplicación de la inteligencia artificial en las actividades reguladoras, la vigilancia radiológica ambiental y la gestión de residuos radiactivos.

De acuerdo con el organismo regulador español, las actividades del FORO continuarán el miércoles con un evento paralelo centrado en la cultura de la seguridad en el ámbito sanitario, en el que participará la vicepresidenta del CSN y representante de este organismo en la asociación, Pilar Lucio.