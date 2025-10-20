Cuerpo sobre el cambio de hora: "No existe esa necesidad y el mensaje del presidente es muy claro"

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de acabar con el cambio de hora en 2026. "No existe esa necesidad", ha argumentado Cuerpo a la vez que ha asegurado que el mensaje del presidente sobre la iniciativa "es muy claro".

Cuerpo ha corraborado, en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, los argumentos del jefe del Ejecutivo sobre el impacto energético del cambio horario, según los cuales la reducción del consumo energético "ya no se da en la práctica" y ha aludido a la afectación sobre la salud de los trabajadores "donde si parece que tienen un cierto coste económico".

En este sentido, Cuerpo ha reconocido que el impacto sobre la salud "es difícil de cuantificar", pero ha mencionado estudios como el de la de London School of Economics "que hablan de impacto en caída de productividad de en torno a 750 dólares por trabajador".

Pero para el titular de Economía, "más allá del impacto el mensaje del presidente es muy claro, es que no existe esa necesidad y además queremos evitar ese impacto negativo en la salud de los trabajadores". Por ello, ha animado a avanzar: "Es un derecho adicional que estamos posición de darle a los ciudadanos y de ahí la propuesta del Gobierno".