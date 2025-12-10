Una dana provocará chubascos fuertes en el sur peninsular y el Mediterráneo durante el fin de semana, según Meteored

Archivo - Un hombre pasea por el parque de El Retiro, a 23 de mayo de 2023, en Madrid (España). - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una dana provocará chubascos y algunas tormentas en el sur peninsular y el Mediterráneo durante el fin de semana, según la predicción del experto de Meteored, José Miguel Viñas. Mientras tanto, el fin de semana será más cálido y sin lluvias en gran parte del resto de Europa.

Viñas ha explicado que el frente que está cruzando este miércoles la Península también dejará abundantes precipitaciones en Francia. Sin embargo, quedará frenado por una dorsal anticiclónica sobre Centroeuropa e Italia que se reforzará desde el jueves. De esta manera, gran parte del continente disfrutará de un tiempo más cálido y sin lluvias durante el fin de semana, mientras que la Península Ibérica vivirá un ambiente más fresco y lluvioso por una dana.

El experto de Meteored ha indicado que un nuevo frente asociado a otra borrasca se aproximará el jueves por el Atlántico, aportará nubosidad a la vertiente atlántica y dejará lluvias abundantes a última hora en el oeste de Galicia, además de algunas precipitaciones en zonas del noroeste y del extremo oeste peninsular.

Además, a primeras horas se formarán nieblas en el interior del país, que serán persistentes en las dos mesetas, el valle del Ebro y el interior de Cataluña, y las temperaturas bajarán de forma ligera en el Mediterráneo, manteniéndose sin cambios significativos en el resto del país.

Durante el viernes, el frente avanzará por la Península y dejará lluvias abundantes en la mitad occidental, así como nevadas en los Montes de Toledo y el Sistema Central con cotas a partir de entre 1200-1400 m en el noroeste y 1500-1800 m en el centro. Debido al frente y a la formación de una pequeña DANA cerca del Golfo de Cádiz, las temperaturas bajarán.

Esta DANA se situará sobre Marruecos durante el fin de semana y provocará chubascos al sur de la Península y algunas tormentas en el área de Alborán, el litoral mediterráneo andaluz, Ceuta, Melilla y la Región de Murcia. Según Viñas, las temperaturas descenderán en las zonas bajo su influencia mientras que en el cuadrante noroeste de la Península se registrará un ligero aumento.

La DANA se desplazará por el sur del Mediterráneo Occidental a comienzos de la próxima semana hacia el norte de Argelia y Túnez, lo que también afectará a Baleares. De acuerdo con el experto de Meteored, esto provocará lluvias en la fachada mediterránea peninsular y el archipiélago balear y posibles chubascos tormentosos localmente fuertes.