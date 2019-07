Denuncian ante la Fiscalía de Madrid a un profesor de filosofía por presuntos tuits antisemitas

Publicado 04/07/2019 16:00:14 CET

El Movimiento contra la Intolerancia ha denunciado este jueves ante la Fiscalía de Madrid a un profesor de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por un supuesto delito de odio de carácter antisemita en su cuenta de Twitter.

Según ha explicado la asociación en un comunicado, en esta red social el docente comparó un "matadero de cerdos" de la localidad aragonesa de Binefar con las víctimas del Holocausto judío de Babi Yair, un barranco a las afueras de Kiev.

En esta localidad ucraniana, insiste el colectivo, tuvieron lugar varias "masacres". La primera de ella en 1941, en la que fueron asesinados 33.771 judíos y en la que las víctimas fueron obligadas a excavar su propia fosa.

"Estos mensajes constituyen una humillación, un menosprecio y una burla de las victimas de Babi Yar, y del Holocausto, al que se trivializa comparándolo con una matanza de cerdos y que supuso un intento de exterminio del pueblo judío", ha censurado la asociación.

CRÍTICA A LA INDUSTRIA CÁRNICA Y NO ATAQUE AL HOLOCAUSTO

Por su parte, el profesor ha explicado en Twitter que su intención no era "frivolizar" con el Holocausto sino "criticar la industria cárnica". "Lo he dicho mil veces y lo vuelvo a repetir una vez más: la comparación entre un campo de exterminio y un matadero de animales solo puede resultar ofensiva para quienes crean que la vida de los animales no humanos no tiene ningún valor; no es mi caso", ha indicado en redes sociales.