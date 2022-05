Derecho a Vivir se querella contra la clínica Dator por "promover actos vandálicos" contra su Refugio ProVida

La clínica asegura que "no va a instigar a nadie" a cometer vandálicos "cuando lleva 36 años denunciándolos" contra su sede

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La organización Derecho a Vivir ha denunciado a la clínica Dator de Madrid por "promover actos vandálicos" contra el 'Refugio ProVida' que inauguró el pasado 8 de marzo frente a las instalaciones de este centro.

Según ha explicado en un comunicado el portavoz de la entidad, Miguel Tomás, "grupos de radicales han vandalizado el exterior del local" y, es por eso que han decidido presentar en los juzgados de Plaza de Castilla "una querella criminal en el Juzgado de Instrucción contra el centro Dator por la promoción o comisión de estos ataques".

Derecho a Vivir considera que esta clínica ha dado su "apoyo" a estos actos con "mensajes en redes sociales" en los que, según ha apuntado Tomás, "se afirma: 'tenemos que hacer algo esto no se puede consentir'" en relación "a la existencia de un Refugio ProVida de apoyo a la mujer embarazada". "Está empujando a que este vandalismo continúe", ha explicado el portavoz de la organización.

"Desde su inauguración el pasado 8M el local que sirve de refugio para aquellas madres que quieren información ha sido vandalizado en varias ocasiones con pintadas y hemos tenido que cambiar en tres ocasiones los vinilos que lo cubren, en una muestra clara de acoso contra quienes defienden la vida", ha añadido.

A su juicio, "el abortorio Dator, que acusa a los provida de acosar a las mujeres, es el que no deja de acosar a quienes tratan de informarlas".

"Pese a todo esto, desde Derecho a Vivir no pararemos de ayudar a las mujeres que lo necesiten y protegeremos la vida del no nacido. Confiamos en que con esta denuncia, cese el acoso y la Policía logre identificar a aquellas personas que intentan intimidarnos", ha concluido Tomás.

Por su parte, la clínica Dator, consultada por Europa Press, ha señalado que se manifestará al respecto de la querella cuando se le notifique.

No obstante, "para despejar cualquier atisbo de duda o de denuncia", ha aseverado que, "lógicamente", la clínica Dator "no va a instigar a nadie a que haga actos vandálicos cuando lleva 36 años denunciando" este tipo de actos contra su sede y "acoso por parte de grupos contrarios al derecho al aborto, que no son provida".