Desconvocada la huelga en AEMET para Semana Santa tras rafiticarse el acuerdo entre sindicatos y MITECO

Archivo - Un cartel durante una concentración, en la sede de la AEMET, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España).- Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos con representación en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) han desconvocado este viernes los paros de 24 horas previstos para el 29 de marzo y el 3 de abril después de que la plantilla del organismo estatal haya ratificado "por una muy amplia mayoría", el principio de acuerdo al que llegaron este jueves las organizaciones sindicales, AEMET y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

"Se da una respuesta proporcionada a las reivindicaciones planteadas por el personal, al tiempo que se impulsan actuaciones orientadas a reforzar la capacidad operativa de la Agencia en beneficio del conjunto de la socieda", ha indicado el Departamento encabezado por la vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen.

La votación se ha producido esta mañana después de que ayer las organizaciones sindicales fueran convocadas por Transición Ecológica tras una concentración frente a la sede del organismo en Madrid a una negociación que duró "15 horas". Esta fue la última de una serie de concentraciones que los sindicatos han estado llevando a cabo desde el pasado diciembre frente a sedes de AEMET en toda España.

De acuerdo con Transición Ecológica, el acuerdo configura una convocatoria "sin precedentes" entre la oferta de empleo público extraordinaria para 2026 y la oferta ordinaria. "Más de 400 plazas para los cuerpos meteorológicos, 100 plazas para otros cuerpos y 40 plazas de personal laboral", ha explicado.

Asimismo, mantiene el compromiso de continuar reforzando la plantilla en los próximos años. Al margen de ello, el texto incluye la autorización de una partida adicional de productividad, destinada a la mejora de las condiciones retributivas del personal; así como la mejora de la compensación por excesos horarios del personal que presta servicio en régimen de turnos.

A su vez, implica el refuerzo de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) mediante la creación de nuevas plazas en los grupos C1, A2 y A1 con niveles superiores, con el objetivo de favorecer el desarrollo de la carrera profesional. Además, contiene un pacto para impulsar la formación, que será reconocida como tiempo de trabajo, con el fin de mejorar la cualificación del personal y facilitar su promoción profesional.

Asimismo, incluye la garantía de participación de la representación del personal en el desarrollo de las medidas del Plan Estratégico de AEMET 2025-2029 que afecten al Eje 6: talento.

En el marco de este compromiso, las partes han asumido además el compromiso de alcanzar antes del 30 de junio un acuerdo sobre un nuevo Reglamento de Horarios Especiales de AEMET "como instrumento para actualizar las condiciones de prestación del servicio del personal que desarrolla su actividad en régimen de turnos o de especial disponibilidad".

A su vez, han acordado el desarrollo de un sistema de evaluación del desempeño, así como diversas medidas de organización del trabajo orientadas a garantizar la salud del personal, la continuidad del servicio y el fortalecimiento de los mecanismos de transferencia de conocimiento.

CSIF: "ESTE ACUERDO ES UNA INVERSIÓN EN SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS"

CSIF se ha felicitado por este acuerdo, "fruto de la presión sindical y del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de este organismo, así como del esfuerzo negociador". A su juicio, el pacto supone "una inversión en la seguridad de todos los ciudadanos". Por esta parte, la organización sindical ha resaltado que una AEMET "fuerte" es "la mejor defensa" frente a borrascas y danas.

"La legitimidad y relevancia de este pacto se fundamentan en un proceso de diálogo al más alto nivel institucional. El pacto ha contado con la implicación directa y el aval oficial de las máximas autoridades del Transición Ecológica, subrayando la importancia estratégica que el Gobierno otorga a la meteorología pública", ha subrayado.

Por su parte, CCOO ha agradecido a la plantilla de AEMET y a los miembros del sindicato en el organismo estatal el "gran esfuerzo realizado para desbloquear un conflicto en gran medida innecesario".