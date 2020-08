Desvelan dos expedientes que vinculan a Segovia con las bases militares que Estados Unidos pactó con Franco

SEGOVIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Histórico Provincial de Segovia, dependiente de la Junta de Castilla y León, ha seleccionado como 'tesoro oculto' del mes dos expedientes que relacionan la provincia de Segovia con los Pactos de Madrid, que suscribió Franco en 1953 con el presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, según ha informado la Delegación Territorial.

Los Pactos de Madrid vinieron a significar la integración de la España franquista en el bloque occidental en el contexto de la Guerra Fría, y que contemplaban, entre otros acuerdos, la instalación en territorio español de bases militares estadounidenses a cambio de ayuda económica y militar.

INTERCAMBIO DE BIENES DE EQUIPO

El primero de los expedientes, fechado entre 1959 y 1960, hace referencia a la oferta de numerosos bienes de equipo y herramientas agrícolas que el Ministerio de Agricultura hace al Distrito Forestal de Segovia con carácter gratuito, en virtud de los citados Pactos de Madrid.

El segundo, de los años 1960 y 1961, se refiere a la posibilidad de adquirir, esta vez a precio tasado, material sobrante de la construcción de las bases americanas en España: Rota (Cádiz), Torrejón (Madrid), Madrid, San Pablo (Sevilla), Zaragoza, Morón de la Frontera (Sevilla), Estaca de Vares (Lugo) y El Ferrol (A Coruña).

En el primer caso se relacionan los materiales que llegaron al Distrito Forestal de Segovia. Entre ellos, el tractor 'Diesel Deutz' (se habían pedido tractores de ruedas 'International', modelo 'Farmall B450', pero llegaron los 'Diesel Deutz'); guadañas mecánicas 'Companion'; máquinas desarbustadoras 'Rotary-Cutters' de la marca 'John Deere', modelos 'Gyramor' y 'Brillion' y tronzadoras mecánicas 'Partner' y 'Lombard'.

Gran parte de estos equipos se destina a Navafría, excepto el tractor 'Diesel Deutz' que es enviado a Riaza. De hecho, con motivo de estas adjudicaciones, el barón Lass Von Troil, junto con la Comisión de Estado Mayor del Ejército, realiza una visita a Navafría.

Como intermediarios de estas transacciones aparecen varias empresas: 'Comercial de Suministros SL', 'Compañía de Tractores y Motorización SL', 'Intercambio Exterior y Nacional SL (INTENA)', 'Deutz Compañía de Motores Deutz Otto Legítimo SA', y 'A. y P. Rodríguez' de la Borbolla Alcalá.

Por parte de las administraciones española y americana, firman los documentos dos intervinientes: el señor Lizarga, que actúa como oficial de enlace con la Marina estadounidense, y el señor Batuecas, funcionario de la Secretaría Técnica del Ministerio de Agricultura, Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial.

En cuanto al segundo expediente, el que se refiere a los bienes procedentes de bases americanas, el Distrito Forestal de Segovia solo pudo hacerse con un camión cisterna y un camión pick-up, marca 'Ford'.

UNA CAMIONETA SIN BATERÍA

Entre los documentos que se conservan en este caso, se encuentra una carta enviada por Manuel Castro Lemos, el ingeniero jefe del Distrito Forestal de Cádiz, para aconsejar a su homólogo en Segovia, José María Yraola y Palomeque, la adjudicación del camión pick up de 'Ford' que él mismo tuvo oportunidad de ver en la base de Rota.

En la carta indica que "si bien el camión carece de batería, rueda de repuesto, tapón del depósito de aceite, tapicería deteriorada, chapa con múltiples golpes, y el cuentakilómetros marca 99.230 millas", recomienda al Distrito Forestal de Segovia que "se haga con él sin duda alguna".

Por parte de Administración española, se dictan normas técnicas para la confección de los documentos administrativos y contables relativos a la adquisición de los bienes de esta segunda partida, precisando que, para la conversión del precio en dólares que indican los norteamericanos, se multiplique por quince para obtener el precio en pesetas.

En cualquier caso no queda claro si finalmente llegó el camión pick up a Segovia, pues hay varias comunicaciones señalando diversos objetos, que no es posible suministrar porque se han quedado en otros organismos o, incluso, el propio ejército norteamericano.

Al igual que los meses anteriores, el 'tesoro oculto' se expone al público de forma virtual, para cumplir con las condiciones de seguridad impuestas por la crisis sanitaria a través de la página web del Archivo Histórico Provincial de Segovia.