Deusto Business School recibe la acreditación internacional AMBA que reconoce su educación empresarial de posgrado

Archivo - Deusto Business Schoocl consigue el nuevo reconocimiento de la Association of MBAs “AMBA” - PATRICIA VALDÉS RUIZ DE VILLA - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Deusto Business School, la escuela de negocios de la Universidad de Deusto, ha obtenido la acreditación AMBA (Association of MBAs), una de las principales autoridades mundiales en educación empresarial de posgrado. Este nuevo sello se suma a la acreditación de AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), organismo que reconoce a las escuelas top del mundo y que Deusto Business School logró el pasado mes de abril.

Por ello, el centro ha destacado que solo seis instituciones españolas tienen dos acreditaciones internacionales, lo que posiciona a Deusto Business School entre el 2% de las mejores escuelas de negocios.

La obtención de la acreditación de AMBA significa, tanto para los estudiantes actuales como para los alumni del Executive MBA de Deusto, entrar en el club de los mejores alumnos MBA, una comunidad global de 57.000 estudiantes y ex alumnos de más de 150 países con los que van a poder ampliar relaciones y contactos internacionales.

Los miembros del equipo de acreditación de AMBA han distinguido el compromiso del profesorado y del personal de la escuela, así como el impulso del decano y del equipo directivo hacia el cambio y la mejora continua. El comité acreditador ha mencionado los importantes vínculos de Deusto Business School con la comunidad empresarial.

Finalmente, ha destacado que la escuela ofrece a sus participantes Executive MBA, y al conjunto de sus estudiantes, una experiencia de aprendizaje realmente transformadora.

En palabras del decano de Deusto Business School, Álvaro de la Rica, esta nueva acreditación impulsa a la escuela a centrarse en su misión, en la innovación y en la generación de un impacto positivo. Y es que para obtener estas acreditaciones internacionales es necesario someterse a un riguroso proceso de revisión que se lleva a cabo por expertos homólogos internacionales de otras escuelas de negocios y puede llevar varios año.

Por ello, el decano ha querido agradecer al profesorado; al personal; a los estudiantes; a los antiguos alumnos y a la comunidad empresarial, su ayuda a la hora de conseguir este nuevo sello AMBA. "Estamos muy orgullosos de recibir esta acreditación internacional y encantados de unirnos a la comunidad de AMBA. Este reconocimiento refuerza nuestro compromiso con unos programas centrados en valores que permiten ejercer un liderazgo humanista como respuesta de servicio a la sociedad. La doble acreditación supone avanzar en nuestro camino de excelencia a nivel internacional de Deusto Business School", ha añadido.

Por su parte, Andrew Main Wilson, Director Ejecutivo de The Association of MBA (AMBA) y de Business Graduates Association (BGA), ha declarado estar "muy contentos de dar la bienvenida a Deusto Business School a nuestra red AMBA". "AMBA solo ha acreditado al top 2% de las escuelas a escala mundial, por lo que Deusto ha alcanzado este reconocimiento internacional. Esperamos trabajar estrechamente con Deusto Business School en el futuro", ha afirmado.