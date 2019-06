DGT indica que los homenajes a Reyes no son por su actitud al volante y recuerda que no se sabe la causa del accidente

Publicado 03/06/2019 15:46:55 CET

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha remarcado que los homenajes realizados al futbolista José Antonio Reyes no son por su actitud al volante, sino por su persona, pues asegura que las causas del accidente de tráfico en el que ha perdido la vida este sábado aún se desconocen.

"Las causas del accidente se desconocen, lo que se homenajea no es una posible actitud, que no se sabe, lo que se homenajea es a esa persona, esa pérdida; todos nosotros haríamos algo parecido, son nuestros seres queridos, que apreciamos, y sale de manera natural; no se está juzgando ni diciendo cuáles son las causas del accidente, porque no se saben", ha insistido la jefa de Área de Intervención Estratégica del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT, Pilar del Real.

Así lo ha indicado al ser preguntada sobre que se haya especulado con que Reyes condujese a una velocidad de más de 200 km/h cuando el límite de velocidad permitido para circular en autovía es de 120 km/h.

A pesar de las especulaciones, Pilar del Real pide prudencia a la hora de hablar sobre qué produjo el siniestro, dado que la investigación continúa abierta y sería "prematuro" adelantarse.

Del Real ha apuntado que un vehículo que circula a 120 km/h tiene una distancia de frenado de la longitud de un campo de fútbol, unas cifras que permitirán "hacer una regla proporcional sobre distintas velocidades" a la que iba el vehículo que, según ha insistido, se desconoce aún.

En cualquier caso, ha trasladado su "más sincero pésame a familiares y amigos" de Reyes, pero ha defendido la memoria de todas las víctimas de accidentes de tráfico, sean o no famosas o conocidas, como es el caso de los tres menores de 17 años que murieron en Vigo hace tres días o el compañero de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que perdió la vida en acto de servicio mientras circulaba en su motocicleta.

"Para la DGT todas las víctimas son iguales, todas tienen nombres y apellidos e ilusiones que se vieron frustradas de un día para otro, ojalá llegue el día en el que un accidente de tráfico sea mediático no por lo excepcional que sea la persona que lo haya sufrido, sino porque lo verdaderamente excepcional es que se produzca", ha concluido.