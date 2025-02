La DGT otorga al presidente de AEA la Medalla al Mérito de la Seguridad Vial

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha concedido al presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, la Medalla al Mérito de la Seguridad Vial, en reconocimiento a su "larga trayectoria en defensa de los conductores, su significativa aportación a la actualización y mejora del derecho del tráfico y a su acreditado compromiso con los valores de la seguridad vial y su divulgación".

Así lo ha dado a conocer este lunes la asociación, que ha explicado que la distinción, aprobada por unanimidad a propuesta del Comité de dirección de la DGT, fue entregada por el director general de Tráfico, Pere Navarro, en un acto celebrado a tal efecto.

En su intervención, Mario Arnaldo agradeció "sinceramente" la distinción otorgada, que hizo extensiva a todo su equipo de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y a todas las personas que durante más de cuarenta y cinco años le han acompañado en la defensa de los derechos de los conductores y en la divulgación de los valores de la Seguridad Vial en España.

"He tenido la gran suerte de haber sido un testigo privilegiado de la evolución que ha tenido el automóvil, el tráfico, la seguridad vial y la movilidad de los ciudadanos durante todos estos años y de haber conocido a magníficas personas y profesionales en los distintos ámbitos y actividades en que he intervenido -desde el ámbito asegurador, o el jurídico, al de la fabricación y reparación de automóviles; o desde la dirección de servicios turísticos hasta la docencia o la comunicación-, lo que me ha permitido tener una visión global de los problemas de la movilidad para poder abordarlos desde ópticas muy diferentes y, desde luego, siempre con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes. Y también, con el de proteger los derechos de los conductores como consumidores", indicó.