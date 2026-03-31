La DGT prevé casi 10 millones de desplazamientos desde este miércoles en la segunda fase de la Operación de Semana Santa

Decenas de vehículos durante la operación salida por las vacaciones de Semana Santa, en la A-4. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La segunda fase de la Operación Salida de Semana Santa arranca este miércoles, 1 de abril, con una previsión de 9,9 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera, un 2% más que en el mismo periodo del año pasado.

Este operativo, comprendido entre las 15.00 horas de este miércoles a las 00.00 horas del lunes 6 de abril, concentra el mayor volumen de tráfico por las salidas simultáneas desde grandes núcleos urbanos hacia zonas turísticas y segundas residencias, así como importantes movimientos de regreso durante el fin de semana por la operación retorno.

A los desplazamientos más largos hay que sumar los que se hacen a poblaciones cercanas para ver actos religiosos o disfrutar de días de playas o practicar deportes de invierno. Este tipo de desplazamientos presentan un mayor riesgo al concentrarse en carreteras secundarias, donde es más frecuente la presencia de usuarios vulnerables --peatones, ciclistas y motoristas-- y por ello se incrementará la vigilancia sobre velocidad, consumo de alcohol y drogas y uso del móvil en estas carreteras. En la primera fase de la Operación Salida de esta Semana Santa, once personas fallecieron en carretera.

LA OPERACIÓN DÍA A DÍA

Para este miércoles se esperan problemas circulatorios y retenciones en las salidas y accesos de las grandes ciudades a partir del mediodía, excepto en Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde la jornada del jueves no es festiva. Las complicaciones se acentuarán a medida que avance la tarde para trasladarse a última hora de la tarde a las zonas de destino. La franja horaria más desfavorable para emprender viaje estará comprendida entre las 15 y las 23 horas.

El jueves, desde las primeras horas de la mañana se reanudarán los desplazamientos de salida de las grandes ciudades con elevadas intensidades de tráfico, que podrán generar retenciones en las vías principales hasta las 15 horas. Por la tarde, las mayores intensidades circulatorias se producirán en las carreteras de salida de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, ya que en ambas comunidades el Jueves Santo es laborable. Las principales dificultades previstas estarán en los accesos a la costa y rutas hacia lugares de atracción turística.

Durante la mañana del viernes, continúan los movimientos hacia zonas del litoral y descanso en Cataluña y la Comunidad Valenciana. En el resto del país, la festividad favorecerá trayectos cortos hacia lugares de ocio próximos a los grandes núcleos urbanos. Por la tarde, se prevé un aumento de la afluencia hacia municipios con actos religiosos, con posibles congestiones puntuales.

El sábado, 4 de abril, podrán producirse dificultades de circulación en destinos vacacionales por desplazamientos de corto recorrido, especialmente en carreteras de la costa. Por la tarde, los primeros regresos adelantados incrementarán la intensidad en algunos ejes viarios principales.

El domingo 5 de abril, comienza el primer retorno masivo. A partir de media mañana, se prevén retenciones que se trasladarán progresivamente desde los lugares de destino a los principales ejes viarios. Durante todo el día se establecerán medidas de ordenación y regulación del tráfico para favorecer la entrada en los grandes núcleos urbanos.

El lunes se completa la vuelta de vacaciones en las comunidades donde el lunes es festivo --Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja--. Se esperan problemas de circulación en los principales ejes de estos territorios y en las carreteras de acceso desde provincias limítrofes. En el resto también continuarán los retornos, motivados principalmente por el comienzo de las actividades escolares y universitarias al día siguiente.

ITINERARIOS ALTERNATIVOS

Para facilitar la movilidad, se ha preparado un amplio dispositivo que incluye medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, así como la habilitación de carriles adicionales, paralización de obras, restricciones a vehículos pesados y diseño de itinerarios alternativos para evitar las zonas más congestionadas.

En esta operación, la DGT ha diseñado unos mapas que recogen previsión de movimientos que permiten anticipar los principales flujos hacia los puntos de destino más habituales. Todos ellos parten de Madrid hacia Andalucía, Levante y la cornisa cantábrica, así como recorridos alternativos que pueden contribuir a distribuir el tráfico y ayudar a los conductores a optar por vías de mayor fluidez para evitar congestiones en los tramos más saturados.

Además de los desplazamientos desde el centro de la Península, se han diseñado itinerarios alternativos para aquellas personas que se tengan que desplazar de una punta a otra de la Península y que quieran evitar tener que pasar por la zona centro que es la que más intensidad circulatoria genera.

Ante este escenario de movilidad, la DGT recomienda a los usuarios consultar estos itinerarios antes de iniciar el viaje y planificar la movilidad teniendo en cuenta tanto las rutas como las horas de mayor afluencia, con el objetivo de minimizar incidencias y mejorar la seguridad vial.

Para llevar a cabo estas y otras medias, este año el operativo cuenta con 7.000 efectivos y más de 8.500 recursos técnicos, que incluyen 5.700 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil; 657 operadores en los ocho centros de gestión de tráfico; 9 helicópteros y 39 drones; personal encargado del mantenimiento de equipos e instalación de medidas, tales como cámaras de TV, equipos de tiempo de recorrido, estaciones meteorológicas, lectores de matrículas, paneles y señales luminosas, balizamientos mediante señales y conos, vallas de contención, globos luminosos o carros de señalización.