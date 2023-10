La DGT vigilará las distracciones al volante en una nueva campaña desplegada durante el Puente del Pilar

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha presentado este martes una nueva campaña de vigilancia específica en carretera que durará hasta el próximo domingo 15 de octubre y que estará centrada en las distracciones al volante, "primer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico, especialmente en aquellos con víctimas mortales".

Según ha informado el departamento que dirige Pere Navarro, la campaña se enmarca en la Operation Focus on the Road ,que desarrolla a nivel europeo la asociación RoadPol (European Roads Policing Network).

En este contexto, Tráfico ha argumentado que, en 2022, las distracciones al volante estuvieron presentes en el 31% del total de los siniestros de tráfico, por lo que "este tipo de campañas siguen siendo imprescindibles para alertar de los riesgos que implica la conducción distraída o desatenta".

Así, en esta campaña de vigilancia, los agentes de la Agrupación de Tráfico y los de todas aquellas policías municipales que se sumen a la misma vigilarán las vías interurbanas como las del ámbito urbano. A esta vigilancia se añaden las 216 cámaras de la DGT instaladas en las carreteras, a través de las cuales se puede constatar, entre otras cosas, si el conductor hace uso del móvil mientras conduce.

PROYECTO BASELINE

Por otro lado, Tráfico ha indicado que el Proyecto Baseline, el programa europeo de seguridad vial en el que participa España junto a otros estados de la Unión Europea, ha puesto también el foco en las distracciones al volante, fundamentalmente causadas por el uso del teléfono móvil, con el objetivo de reducir a la mitad las muertes y los heridos graves en la carretera antes del año 2030, tal y como establece el objetivo del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 de Naciones Unidas.

Álvaro Gómez, director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, ha afirmado que los resultados de este proyecto "confirman" lo que los datos de los siniestros dicen desde hace tiempo y es que "las distracciones son el primer factor concurrente de siniestros mortales".

"Pero, además, las observaciones directas llevadas a cabo nos muestran que aproximadamente el 10% de los conductores españoles utiliza dispositivos móviles al volante, lo cual nos indica que existe un elevado potencial de reducción de la siniestralidad. Con esta motivación, la última reforma de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en vigor desde marzo de 2022, incrementó de 3 a 6 los puntos a detraer por conducir sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil", ha declarado.

La Federación Nacional ASPAYM colabora un año más con la DGT en esta campaña implicando a voluntarios con lesión medular que acompañarán a los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en sus controles en carretera en diferentes puntos de España, con el objetivo de concienciar de las consecuencias y secuelas irreversibles que puede tener una pequeña distracción al volante.

La colaboración se enmarca dentro de la campaña de sensibilización 'No corras, no bebas, no cambies de ruedas' que llevan a cabo desde 2007 y dentro de la cual se incluyen diferentes iniciativas que tienen los testimonios personales como eje central.

Este año, la Federación ha puesto el énfasis en las distracciones originadas por cansancio, que pueden estar provocadas por diferentes motivos (falta de sueño, hambre, drogas y alcohol, comidas copiosas o una mala ventilación del vehículo, entre otras).

Para la presidenta de ASPAYM, Mayte Gallego, "a la hora de coger el coche es fundamental haber descansado para conducir con más precaución y prevenir accidentes que causen la muerte o secuelas como una lesión medular". "Es importante estar alerta ante las primeras señales de la fatiga, detenernos para reponer fuerzas en los trayectos largos y no bajar la guardia en ningún momento", ha concluido Gallego.