Díaz traslada a los trabajadores afectados por la DANA: "Que el lunes no corran riesgos"

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segundo del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido que el próximo lunes los trabajadores afectados por la DANA "no corran riesgos" y ha recordado que la situación que viven "les exime de su obligación de ir a trabajar y que no pueden ser sancionados por ello".

"Que el lunes, por favor, las personas no corran riesgos. Todos los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) de fuerza mayor, todos los mecanismos de permisos retribuidos a disposición de las personas trabajadoras, por supuesto, teletrabajo, trabajo a distancia, salvo que existan motivos para no poder acudir, y también todos los mecanismos para poder cuidar a las personas que hoy lo necesiten", ha indicado Díaz la tarde de este sábado en una entrevista en RNE.

La ministra ha trasladado a los ciudadanos afectados "un mensaje claro", al igual que como se hizo en la pandemia, ha señalado: Los ERTE de fuerza mayor están a disposición de las empresas y también de los trabajadores, no se consumirá el desempleo, no se necesita periodo de cotización previo y se sufragarán las cotizaciones sociales de las empresas que se acojan a los ERTE.

Estos ERTE tienen el compromiso de mantener a las personas contratadas y no pueden realizar nuevas contrataciones ni horas extraordinarias, mecanismo que se estableció en la reforma laboral, según la titular de Trabajo.

Las empresas pueden suspender temporalmente la relación laboral o reducir la jornada, ya que desde la reforma laboral se modificó la legislación para adecuarse a situaciones de crisis y emergencias como la de la DANA. Las empresas pueden solicitar el ERTE por fuerza mayor con exención del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de empresa y trabajadores; asimismo, cualquier trabajador puede acogerse sin consumir la prestación por desempleo.

Díaz ha insistido en que las personas trabajadoras no corran riesgos, que no se desplacen si no es necesario y que trabajen a distancia. En el caso de que no puedan trabajar a distancia, estarían exentos de acudir al trabajo si hay riesgo para su seguridad: "Aquellas personas que dramáticamente estén en la búsqueda de familiares o tengan necesidades de cuidado de sus familias o estén atendiendo los destrozos en sus viviendas, en los locales comerciales o, por supuesto, en su propia vida".

Preguntada sobre si tiene constancia de que se estén produciendo abusos por parte de las empresas, Díaz ha respondido que sí y ha hecho un llamamiento a las empresas a respetar al legalidad vigente.

"Me constan ejemplos de empresas que, en este sentido, no han cumplido con la legalidad vigente y no están siendo ejemplares (...) Recuerden que hay que cumplir la ley y que a estos efectos la DANA, esta catástrofe, está operando como un riesgo en materia de prevención de riesgos laborales", ha apostillado.