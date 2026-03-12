Diez mujeres referentes de la ingeniería reciben los Premios Hedy Lamarr - YANDER ZAMORA // IIE

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de la Ingeniería de España (IIE) ha celebrado este jueves la primera edición de los Premios Hedy Lamarr a la Ingeniera Nacional e Internacional del Año, un reconocimiento que pone en valor la contribución de las mujeres ingenieras al desarrollo tecnológico, económico y social del país.

En esta primera edición, el Instituto ha distinguido a diez ingenieras referentes por su trayectoria, liderazgo y contribución a la innovación en diferentes ámbitos de la ingeniería.

Las galardonadas representan disciplinas como la ingeniería naval, agronómica, aeronáutica, industrial, telecomunicación, caminos, forestal o medio natural.

Las premiadas han sido: Mary Cruz Díaz, presidenta del IIE y ANIA; Lola Ortiz, exdecana del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Madrid; Pilar Tejo, exdecana del Colegio oficial de Ingenieros Navales; Mª Jesús Prieto, expresidenta del IIE y de WFEO; Estefania Matesanz, exdecana del COIAE; Teresa Estevan, exdecana del COIIM; Isabel Reija, presidenta de la Asociación de Ingenieros del ICAI; Conxita Villar Mir, decana del COEAC; Marta Balenciaga, decana y presidenta del COIT; y Ana Belén Noriega, decana-presidenta del COITF y Graduados en Ingeniería del Medio Natural.

Todas ellas son profesionales que han ocupado posiciones de liderazgo y han impulsado avances significativos en sus respectivos sectores.

Durante el acto, celebrado en la sede del Instituto en Madrid, las galardonadas participaron en un coloquio sobre el papel de las mujeres en la ingeniería, donde compartieron experiencias personales y reflexionaron sobre los retos que afronta el sector en ámbitos como la innovación tecnológica, la transición energética, la sostenibilidad o la digitalización.

Los premios toman el nombre de Hedy Lamarr, ingeniera e inventora cuya aportación científica fue determinante para el desarrollo de tecnologías esenciales como el WiFi, el GPS o el Bluetooth.

Con esta iniciativa, el Instituto quiere visibilizar el talento femenino en la ingeniería y reivindicar el legado de mujeres pioneras cuya contribución a la innovación tecnológica ha sido históricamente menos reconocida.

La creación de estos galardones se integra en la estrategia del IIE para impulsar la igualdad en las profesiones STEM y fomentar el acceso de las mujeres a carreras científicas y tecnológicas.

Actualmente, en España la ingeniería cuenta con cerca de 750.000 profesionales, aunque solo alrededor del 20 % son mujeres y apenas un 8% ocupa puestos de dirección general, según datos del Observatorio de la Mujer en la Industria Española impulsado por el comité INGENIA del Instituto.