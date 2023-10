Director COP28: "Las cumbres del Clima no necesitan más negociadores sino que las partes cumplan sus compromisos"

Al Suwaidi dice que la cumbre será un éxito si cumple con las "expectativas" de la sociedad y pide cambios en el proceso negociador

El director general de la COP28, Majid Al Suwaidi, ha manifestado que las Cumbres del Clima de la ONU "no necesitan más negociadores, sino que las partes cumplan sus compromisos" y que estos den los resultados que permitan reconstituir la "confianza", recuperar la "esperanza, el optimismo y la excitación que hubo tras el Acuerdo del Clima de París en 2015" para que la acción climática sea algo de lo que la población mundial "pueda sentirse orgullosa".

Así lo ha manifestado el director general de la XVIII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU (COP28), en una entrevista concedida a Europa Press en Madrid con motivo de su participación en la Cumbre de Clima y Energía convocada esta semana por la Agencia Internacional de la Energía y el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

"Es realmente importante acudir a la COP28 y lograr resultados poderosos", ha insistido Al Suwaidi para quien el proceso climático necesita personas "técnicas" para avanzar. Precisamente, el hoy número dos de la cumbre que se celebrará dentro de dos meses en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), participó como negociador por su país en la COP21 en París en 2015 en la que se alcanzó el Acuerdo del Clima, base de la acción contra la emergencia climática actual.

"De alguna manera estamos teniendo las mismas conversaciones que entonces. Me sorprende porque cuando dejé París pensé que ya habíamos logrado el resultado político. Ahora, para seguir avanzando las Cumbres del clima no necesitan personas como yo. El proceso no necesita negociadores sino técnicos que acometan la implantación y eso, hoy no lo tenemos", ha advertido Majid Al Suwaidi, que insiste en la importancia de que esta próxima cita internacional de resultados.

En ese contexto, critica que hay toda una comunidad de personas, en especial de jóvenes, realmente interesada en hallar soluciones, mientras los países están "estancados" en el ciclo político, a pesar de que ya se sabe que el planeta "no está en la senda de alcanzar los objetivo de París".

De hecho, insiste en que limitar el calentamiento a 1,5ºC es "posible" pues la receta es conocida y pasa, por ejemplo, por la propuesta defendida esta semana por la Agencia Internacional de la Energía en Madrid. "Sabemos lo que tenemos que hacer para llegar al objetivo de París; tenemos la tecnología. Por eso es realmente importante que las partes en la COP28 mantengan conversaciones honestas", urge.

A su juicio, ya no es momento para que las cumbres climáticas progresen poco a poco, de manera incremental cada año, sino que es necesario avanzar en todos los frentes, más y más rápido. El diplomático asevera que esa es la línea que se plantea la cita de Dubai, en la que quiere avances en transición energética, financiación, la adaptación de las personas y en la inclusión.

En materia de transición energética, apunta que hay que reducir 22 gigatoneladas de emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso, insiste en la importancia de construir hoy el sistema energético para el futuro y poner ya en marcha soluciones porque "descarbonizar la energía no se hace de un día para otro". Además, cree que el camino a París pasa por mejorar la eficiencia energética a través de distintas fórmulas como la captura y el almacenamiento de CO2.

Asimismo, añade que el segundo pilar pasa por lograr la flexibilidad en la financiación para los países en desarrollo porque ahora "es un problema enorme" y los países desarrollados no solo no han cumplido con los 100.000 millones de dólares anuales prometidos y "están muy lejos de esa cantidad", sino que se necesita pasar de "cientos de miles de millones a billones" en términos de inversión.

"Estamos en el mismo punto que en 2015. Las promesas que se hicieron en materia de financiación no se están cumpliendo y esa es la parte del proceso en la que estamos haciendo un llamamiento a los Gobiernos", explica Majid Al Suwaidi, que reclama, también, una transformación del sistema y de las instituciones financieras internacionales. "Los países en desarrollo se enfrentan a numerosas barreras en la actualidad", comenta.

El tercer pilar de la COP2 serán las "personas", que deben lograr vidas seguras, adaptadas y eso incluye poner la mirada en la salud, las ciudades, la adaptación y el "importante" mecanismo de pérdidas y daños para afrontar los efectos del cambio climático que ya se están observando hoy.

"Necesitamos centrarnos en los problemas de las personas, pensar en como adaptarse y de una manera que sea justa para todos", observa el diplomático emiratí, que apunta la importancia de lograr un mejor sistema alimentario, de salud, cosechas más resistentes y reducir la vulnerabilidad de los habitantes al cambio climático".

NADIE SIN SER ESCUCHADO

Por otro lado, el cuarto aspecto de la negociación en Dubai será "la inclusión" para lo que Al Suwaidi asegura que la COP28 "no excluirá a ningún grupo de la conversación".

"Necesitamos activistas, a las ONG, a la gente que realmente está dirigiendo la ambición, pero también necesitamos a los directores de las empresas, a los CEOS, a las personas que pueden tomar las decisiones y que tienen la capacidad económica y técnica, a los ingenieros y profesionales que pueden aterrizar las decisiones que se adopten", defiende.

Quiere, en definitiva, un cambio de estrategia en el mensaje, que huya del catastrofismo porque, en su opinión, si no se crea "esperanza, positividad y entusiasmo, las personas no se verán a sí mismas como la solución".

Respecto a las críticas lanzadas desde distintos sectores por el hecho de que la COP28 se celebre en un país 'petrolero', Al Suwaidi ironiza y recuerda que ocho de los diez países donde se han celebrado las últimas COP tienen o usan combustibles fósiles, como por ejemplo Polonia, Reino Unido o Alemania. Defiende, por tanto, el compromiso de Emiratos Árabes Unidos con la acción climática.

PREJUICIOS OBSOLETOS

De hecho, aunque admite que su país emergió gracias al petróleo, en la actualidad su economía está "diversificada" y no depende de los combustibles fósiles en un 70 por ciento, al tiempo que está apostando por "crear oportunidades" público-privadas en la economía verde.

En cuanto al ámbito social ha argumentado que el 60 por ciento del equipo que participa en la organización de la próxima cumbre del Clima son mujeres, con una edad media de 37 años; que en Emiratos tiene garantizada por ley la igualdad salarial entre hombres y mujeres y que ellas ocupan en torno al 30 por ciento de las carteras ministeriales.

Por ello, atribuye esas ideas "equivocadas" a ciertos "estereotipos" pero promete que esta será "la mejor COP de todas las COP" y confía en que supondrá un "gran escaparate" para que todo el mundo conozca mejor cómo es su país.

Finalmente, ha garantizado que su país está trabajando de una manera intensa para lograr avances en paralelo en todos los ámbitos de la negociación porque, en su opinión, que la COP28 sea un "verdadero éxito" pasa por lograr los resultados "reales, de verdad". De ahí la necesidad de transformar el proceso de negociación para "avanzar hacia adelante con grandes pasos en todos los ámbitos a nivel mundial".

Por eso insiste en la importancia de cumplir con las "expectativas crecientes" de los jóvenes, de las ONG y de la sociedad civil que quieren "avanzar". "Para ofrecer esos resultados poderosos necesitamos empezar a reconstruir la confianza de las personas, a traer de vuelta la esperanza y el optimismo que tuvimos en París", concluye.