La directora de Expansión, Ana Isabel Pereda, ganadora del IX Premio de Periodismo Económico Rosa del Río

La directora de Expansión, Ana Isabel Pereda, ganadora de la IX edición del Premio de Periodismo Económico Rosa del Río. - ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS EUROPEOS

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora de Expansión, Ana Isabel Pereda, ha resultado ganadora de la IX edición del Premio de Periodismo Económico Rosa del Río, convocado por la Asociación de Periodistas Europeos. La ceremonia de entrega tendrá lugar el miércoles 18 de noviembre a las 19:00 horas en la sede del Palacio de la Bolsa de Madrid.

El jurado, presidido por el exvicepresidente del Banco Central Europeo Luis de Guindos, e integrado por más de una decena de profesionales de la comunicación, ha destacado la "importante aportación" de Pereda al periodismo económico, especialmente, en los últimos 16 años, en los que ha dirigido Expansión, "haciendo de él líder del sector y adecuándolo a la nueva realidad del periodismo digital sin perder en absoluto la visión del periodismo escrito". Asimismo, ha puesto de relieve su "fuerte compromiso con la información y la búsqueda de las noticias".

Ana Isabel Pereda es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y PDG por el IESE. Cuenta con más de 30 años de trayectoria profesional en el periodismo y en la gestión de medios de comunicación, especialmente vinculada a la información económica y empresarial.

Inició su carrera en las redacciones de la Cadena SER y Radio Nacional de España, antes de incorporarse al diario ABC, donde ejerció como directora adjunta. Posteriormente, dirigió Actualidad Económica y el diario generalista gratuito 'Qué!'. Desde 2010 es directora de Expansión.

El premio de periodismo económico Rosa del Río se creó en 2018 con el objetivo de "destacar las trayectorias o trabajos periodísticos relacionados con la información económica, financiera y/o bursátil que lo merezcan por su talento, originalidad, espíritu divulgativo, fuerza didáctica o capacidad de superar presiones".

El premio, patrocinado por KPMG, Telefónica, ENDESA e Ibercaja, con la colaboración de Bolsas y Mercados Españoles (BME), busca reconocer "los valores periodísticos de honradez, el rigor, la claridad y la independencia", así como destacar aquellas trayectorias o trabajos periodísticos de información económica, financiera o bursátil que destaquen por "su talento, originalidad, espíritu divulgativo, fuerza didáctica o capacidad de superar presiones", según informa la Asociación de Periodistas Europeos en un comunicado.

Entre los premiados en anteriores ediciones, destacan Mariano Guindal, Miguel Ángel Noceda, Rosa María Sánchez, Salvador Arancibia, Carlos Sánchez, Ignacio Rodríguez Burgos, Yolanda Gómez y Miguel Jiménez.