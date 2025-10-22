Disney Junior llega a Clan (RTVE) con una nueva franja infantil a partir del 31 de octubre

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

RTVE y Disney han anunciado este miércoles la incorporación de un bloque de programación Disney Junior en Clan, que podrá disfrutarse en el canal infantil de RTVE de lunes a domingo, dos veces al día, a partir del 31 de octubre.

Según ha detallado la Corporación pública, Clan emitirá una selección de las mejores series de Disney Junior, dirigidas a la audiencia en edad preescolar. Este nuevo espacio incluirá títulos como 'La casa de Mickey Mouse', 'Spidey y su superequipo', 'Superkitties' o 'Doctora Juguetes', entre otros.

"La iniciativa surge a través de un acuerdo estratégico entre Disney y RTVE, que busca enriquecer la oferta infantil de Clan con contenidos reconocidos internacionalmente por su calidad, creatividad y enfoque pedagógico", ha manifestado RTVE.

En este sentido, el director de Televisión Española (TVE), Sergio Calderón, ha declarado que en la televisión pública están viviendo "un cambio de ciclo" y "en esta nueva senda" quieren ser "la tele de todos y todas, también la de los más pequeños de la casa".

"Al integrar la oferta de Disney Junior en nuestra programación, ofrecemos la gran ventana de Clan para que las nuevas generaciones crezcan de la mano de estos personajes entrañables y de los valores que transmiten", ha afirmado.

Por su parte, el director de Contenidos Infantiles de RTVE, Yago Fandiño, considera que "la llegada del bloque Disney Junior a Clan supone completar la que, a día de hoy, es la mejor oferta preescolar de la televisión española en abierto".

"Las familias españolas se muestran cada vez más preocupadas no sólo por lo que ven sus hijos e hijas, si no por cómo y dónde lo ven. Y ese es el objetivo principal de Clan: los mejores contenidos en plataformas seguras y gratuitas para todo el mundo", ha manifestado Fandiño.

El vicepresidente de programación y compras de Disney Channel Iberia, Vincent Sourdeau, ha dicho que están "encantados" de colaborar con RTVE para hacer llegar el universo de Disney Junior a Clan. "Este nuevo bloque de programación refuerza nuestro compromiso con el público preescolar en España, y ofrece contenidos que combinan entretenimiento, creatividad y calidad. Series como 'Spidey' y 'La casa de Mickey Mouse' son solo una muestra del tipo de historias que queremos compartir con las familias cada día", ha concluido.