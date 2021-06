El documental español 'Vivo', que cuenta cuatro historias de "encuentro con Dios", supera los 35.000 espectadores

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El documental español 'Vivo', que cuenta cuatro historias de "encuentro con Dios", y que se estrenó hace dos meses en las salas de cine, ha superado los 35.000 espectadores, según ha informado la distribuidora Bosco Films.

La cinta, producida por Hakuna y distribuida por Bosco Films, recoge el testimonio de cuatro personas alejadas de Dios como un joven que cuenta que solo tenía en su mente a sus "amigos, el alcohol, la violencia".

"Poco a poco, iba destruyendo mi familia. Empecé a tocar fondo, a darme cuenta de que mi vida era una mierda", explica el joven en el documental, dirigido por Jorge Pareja.

Sin embargo, asegura que su percepción cambió al participar en una Hora Santa, una práctica que consiste en hacer una hora de adoración al Santísimo Sacramento expuesto en el altar.

"Yo veía a esas monjas, cómo de su cara salía una paz, una luz, una felicidad. Lo que yo venía buscando sin saberlo es lo que estas mujeres tienen. Ese Dios que yo había intuido años atrás realmente existía, era un Dios vivo", asegura.

También cuenta su historia un matrimonio que fue convocado a un retiro. "Yo no lo quería hacer, no me apetecía absolutamente nada", afirma el marido. Si bien, más adelante, explica impresionado cómo vivió la Hora Santa. "De repente, se apagó la luz y se hizo un silencio sepulcral", explica.

A estos testimonios se suma el de una joven para quien "ya no tenía sentido nada" o el de otro chico que "pensaba que la fe era para gente tonta o muy débil de voluntad", pero que al igual que en los casos anteriores, lograron experimentar en la Hora Santa "un amor, una paz y un gozo" que les cambió su vida.

Fuentes de la película señalan que dos meses después de su estreno, el 'film' se ha colocado en el top 10 español de recaudación, con casi 230.000 euros recaudados en cines.