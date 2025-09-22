Ecologistas en Acción reclaman reforestaciones urbana y pavimentos naturales frente al calor extremo

Archivo - Un hombre lee un libro en el parque de El Retiro durante una segunda ola de calor, a 23 de julio de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción animan a seguir reclamando tanto la reforestación urbana como la sustitución de pavimentos artificiales tras la 'Termometrada 2025', por la que han comprobado la diferencia de temperatura entre zonas con pavimento artificial sin sombra y áreas con suelo natural y sombra de un árbol.

La ONG llevó a cabo la medición de temperatura este sábado en 150 zonas que incluyeron 24 capitales de provincia y 44 municipios. De entre todas, las denominadas como 'Paraíso' tienen suelo natural, es decir, pavimento permeable y sombra de un árbol con buen porte o de una arboleda. Por otro lado, las zonas que recibieron el nombre de 'Infierno' tienen pavimento impermeable y sin sombra alguna durante todo el día y las denominadas como 'Intermedio', pavimento duro y bien sombreado.

En este marco, la ONG localizó a las 08:00 diferencias de temperaturas superiores a 3ºC en Xixón (3ºC), Arnedo, La Rioja (3ºC), Jaén (4ºC), Chiclana (Cádiz) (5ºC), Alcobendas, Madrid (7ºC) y Pozuelo de Alarcón, Madrid (8,5ºC) entre las zonas 'Infierno' y las 'Paraíso'. A las 17:00, la discordancia entre ambas zonas ha dado cifras superiores a 5ºC en Murcia (5ºC), Chipiona, Cádiz (5ºC), San Antonio Benageber, Valencia (5ºC), Ausejo, La Rioja (5,8ºC), Valladolid (6ºC) y Chiclana, Cádiz (7ºC).

A juicio de la organización, el resultado obtenido en las mediciones demuestra cómo las zonas con pavimento artificial funcionan como Islas de Calor, pues durante la noche no llegan a disipar el calor acumulado durante el día. Además, demuestra la influencia que tiene el pavimento y la sombra ofrecida por la arboleda en el control de la temperatura ambiente.

Al margen de ello, la ONG recalca que casi el 40% de las noches tórridas medidas (en las que se superan los 25ºC), ocurrieron en Infiernos. A su parecer, la variable de confort térmico que se puede controlar con más inmediatez es la temperatura radiante, que es mucho más alta en suelos artificiales que en los naturales y que se puede manejar revirtiendo la impermeabilización del suelo.

La segunta es la temperatura del aire, que se puede controlar aplicando medidas de renaturalización urbana. Aún así, esta solución no resuelve el problema de forma inmediata, pues los árboles, arbustos y herbáceas presentan largos procesos de crecimiento de la vegetación, que en ocasiones pueden tardar 20 o 30 años en hacerse efectivos.